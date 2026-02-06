Prima pagină » Actualitate » Nu arunca cojile de la cartofi. Pot fi folositoare la curățarea oalelor și tigăilor

Nu arunca cojile de la cartofi. Pot fi folositoare la curățarea oalelor și tigăilor

06 feb. 2026, 14:30, Actualitate
Nu arunca cojile de la cartofi. Pot fi folositoare la curățarea oalelor și tigăilor
Nu arunca cojile de la cartofi. Pot fi folositoare la curățarea oalelor și tigăilor

Cojile de cartofi, în combinație cu bicarbonatul de sodiu, pot fi un ajutor de nădejde pentru gospodine.

O combinație simplă și deloc costisitoare, dar eficientă, poate fi de mare ajutor în treburile casnice. Acest amestec poate fi utilizat pentru îndepărtarea mizeriei persistente și a ruginii de pe oale și tigăi, notează lanacion.com. Este ideal pentru vaselee de gătit din oțel sau fontă.

Bicarbonatul de sodiu acționează ca agent de curățare și abraziv ușor, în timp ce cojile de cartofi conțin acid oxalic, care ajută la îndepărtarea ruginii de pe suprafețele metalice.

Iată cum trebuie să procedați pentru a curăța oalele și tigăile cu coji de cartofi și bicarbonat de sodiu:

– se presară bicardonat de soiu pe suprafața respectivă;

– deasupra se pun coji de cartofi;

– se lasă peste noapte ca amestecul respectiv să acționeze cât mai eficient;

– a doua zi, se freacă oala sau tigaia respectivă în zona murdară și ruginită, după care se clătește bine sub jet de apă și apoi se șterge foarte bine cu o cârpă curată și uscată.

În cazul în care murdăria și rugina sunt persistente se poate repeta procedura până la obținerea rezultatului dorit.

Recomandarea video

Citește și

UTILE Tiramisu fără ouă. O rețetă la îndemâna oricui
15:39
Tiramisu fără ouă. O rețetă la îndemâna oricui
SHOWBIZ Astăzi este ultima zi de emisie a lui Cătălin Măruță. Prezentatorul TV a izbucnit în lacrimi după ce a transmis un mesaj emoționant telespectatorilor
15:16
Astăzi este ultima zi de emisie a lui Cătălin Măruță. Prezentatorul TV a izbucnit în lacrimi după ce a transmis un mesaj emoționant telespectatorilor
INEDIT Mașina de epocă a fiului „baronului de Vaslui”, prins cu o mită de 1 milion de euro, a fost scoasă la vânzare. Vezi câţi bani cere pe ea
14:45
Mașina de epocă a fiului „baronului de Vaslui”, prins cu o mită de 1 milion de euro, a fost scoasă la vânzare. Vezi câţi bani cere pe ea
CONTROVERSĂ Scutul democrației sau scutul cenzurii? Președintele Comisiei Juridice din Congresul SUA: Cenzura UE amenință libertatea de exprimare globală
14:38
Scutul democrației sau scutul cenzurii? Președintele Comisiei Juridice din Congresul SUA: Cenzura UE amenință libertatea de exprimare globală
VIDEO Mircea Badea ridiculizează dosarul DNA în care e implicat primarul Robert Negoiță: O prosteală de subiect, mie mi-e jenă să vorbesc despre asta
14:37
Mircea Badea ridiculizează dosarul DNA în care e implicat primarul Robert Negoiță: O prosteală de subiect, mie mi-e jenă să vorbesc despre asta
Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Digi24
Donald Trump a postat un clip în care Barack şi Michelle Obama apar reprezentaţi ca maimuţe
Cancan.ro
Fostul partener al Ruxandrei Luca rupe TĂCEREA, după 20 de ani de relație: 'În unele nopți nu era acasă'
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
Scandal sexual în Muntenegru. Doi oficiali de rang înalt și-au dat demisia după ce pe internet a apărut un clip în care apar în ipostaze intime
Mediafax
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Click
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală
Digi24
Adjunctul șefului spionajului militar rus a fost împuşcat vineri dimineață la Moscova
Cancan.ro
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o benzinărie din Capitală
Ce se întâmplă doctore
Cine e românca din Bacău care i-ar fi 'furat' iubitul lui Kylie Jenner! Are 26 de ani și e de o frumusețe rară
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Descopera.ro
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Hans Schwarzkopf, omul care a inventat șamponul modern
INEDIT Imagini virale cu un craiovean care își achită amenda la Fisc cu 3 kilograme de monede. Proteste fiscale cu sacoșe de bani și în alte localități
15:10
Imagini virale cu un craiovean care își achită amenda la Fisc cu 3 kilograme de monede. Proteste fiscale cu sacoșe de bani și în alte localități
FLASH NEWS Fără scăderi ale salariilor de bază la stat și fără tăieri suplimentare. Ce au cerut sindicatele în Consiliul Tripartit
15:01
Fără scăderi ale salariilor de bază la stat și fără tăieri suplimentare. Ce au cerut sindicatele în Consiliul Tripartit
ULTIMA ORĂ Șeful DNA, Marius Voineag, face lumină în cazul dosarului Coldea: „Am reușit să probăm darea de mită. Ce ne-a interesat, ne-a interesat”
14:29
Șeful DNA, Marius Voineag, face lumină în cazul dosarului Coldea: „Am reușit să probăm darea de mită. Ce ne-a interesat, ne-a interesat”
ULTIMA ORĂ Explozie la o moschee din capitala Pakistanului: cel puțin 31 de morți și 170 de răniți. Cine se află în spatele atacului
14:25
Explozie la o moschee din capitala Pakistanului: cel puțin 31 de morți și 170 de răniți. Cine se află în spatele atacului
PROTEST Revolta bucureștenilor după ce au fost lăsați luni în șir fără căldură. Proteste în fața primăriei
14:13
Revolta bucureștenilor după ce au fost lăsați luni în șir fără căldură. Proteste în fața primăriei
INCIDENT Descoperire morbidă în curtea spitalului din Medgidia. Un bărbat a fost găsit mort
14:13
Descoperire morbidă în curtea spitalului din Medgidia. Un bărbat a fost găsit mort

Cele mai noi

Trimite acest link pe