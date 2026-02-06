Nu arunca cojile de la cartofi. Pot fi folositoare la curățarea oalelor și tigăilor

Cojile de cartofi, în combinație cu bicarbonatul de sodiu, pot fi un ajutor de nădejde pentru gospodine.

O combinație simplă și deloc costisitoare, dar eficientă, poate fi de mare ajutor în treburile casnice. Acest amestec poate fi utilizat pentru îndepărtarea mizeriei persistente și a ruginii de pe oale și tigăi, notează lanacion.com. Este ideal pentru vaselee de gătit din oțel sau fontă.

Bicarbonatul de sodiu acționează ca agent de curățare și abraziv ușor, în timp ce cojile de cartofi conțin acid oxalic, care ajută la îndepărtarea ruginii de pe suprafețele metalice.

Iată cum trebuie să procedați pentru a curăța oalele și tigăile cu coji de cartofi și bicarbonat de sodiu:

– se presară bicardonat de soiu pe suprafața respectivă;

– deasupra se pun coji de cartofi;

– se lasă peste noapte ca amestecul respectiv să acționeze cât mai eficient;

– a doua zi, se freacă oala sau tigaia respectivă în zona murdară și ruginită, după care se clătește bine sub jet de apă și apoi se șterge foarte bine cu o cârpă curată și uscată.

În cazul în care murdăria și rugina sunt persistente se poate repeta procedura până la obținerea rezultatului dorit.