Nu au auzit imnul, dar au fost nevoiți să-l fredoneze. Moment „ridicol“ la depunerea jurământului militarilor români din București

29 nov. 2025, 11:28, Actualitate
Un număr de 600 de soldați gradați profesioniști au depus Jurământul de credință față de țară, vineri, în fața Mormântului Ostașului Necunoscut, din București. Evenimentul a fost unul „plin de emoție și a marcat angajamentul noilor militari față de valorile și tradițiile Armatei României“, scrie MApN într-un comunicat, însă, din păcate, a fost marcat de un incident, catalogat de spectatori drept „ridicol“.

Potrivit acestora, intonarea imnului României s-a dovedit a fi un „fiasco total“.

Sursă video: Cristi Popovici, Observator

Prezent la evenimentul din Parcul Carol I, jurnalistul Observator, Cristi Popovici, povestește că scena a fost „de un ridicol incredibil”.

„Bătaie de joc la intonarea imnului național! (…) La jurământul celor 600 de tineri recruți din București, intonarea imnului s-a transformat într-un fiasco total. Nu mă așteptam la corul Madrigal, dar nici să ne facem de râs în așa hal! Nu dau vina pe soldații din plutoane. Ci pe cei care au organizat momentul și au decis că 600 de oameni, care se cunosc de două luni, pot cânta împreună fără un solist care să-i ghideze.“, mărturisește reporterul de la Antena 1.

Înregistrarea artă că soldații nu se pot sincroniza deloc. Unii fredonează prea repede, alții prea lent. Unii nu cântă deloc, iar alții cântă prea tare.

Potrivit jurnalistului, în loc de un moment solemn și emoționant, rudele din public și ceilalți spectatori au avut parte de un adevărat spectacol. Inclusiv soldații abia se mai abțineau să nu râdă.

„Sunt mulți profesioniști în armată! Mulți ofiteri pricepuți, cu studii militare făcute în străinătate, cu misiuni și antrenamente alături de partenerii NATO. Sunt și mulți subofițeri profesioniști, dar și gradați militari dedicați, gata să-și respecte jurământul în caz de război. (…) Însă, sunt și oameni care strică imaginea armatei, iar aceia trebuie instruiți mai bine sau înlăturați!“, a încheiat Cristi Popovici.

Întâmplarea a făcut ca, la puțin timp după ceremonia din Parcul Carol I, ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, să-și dea demisia.

Ministerul Apărării a publicat pe rețelele de socializare mai multe imagini de la eveniment. Inclusiv o înregistrare video în care a fost surprins momentul jurământului celor 600 de soldați a fost urcat pe pagina de Facebook a MApN, însă momentul intornării imnului României a fost omis.

„Cu emoție și mândrie, peste 600 de soldați gradați profesioniști din București au rostit astăzi Jurământul Militar, în fața Mormântului Ostașului Necunoscut. Un moment de început, marcat de responsabilitate și devotament față de România. Mult succes în drumul ales! – Jur credință patriei mele, România!“, a transmis MApN pe pagina de Facebook.

Nicușor Dan semnează demisia lui Ionuț Moșteanu. Radu Miruță, ministrul Economiei, preia interimatul

Macron introduce serviciul militar voluntar în Franța: zece luni de instrucție și 800 de euro pe lună pentru tinerii de peste 18 ani

