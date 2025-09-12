Prima pagină » Actualitate » Nu cumpăra aceste alimente toamna, iată o listă pe care e bine să o introduci, în schimb, în dieta ta

12 sept. 2025, 08:24, Actualitate
Ce alimente să nu cumperi toamna / foto: colaj Envato

Specialiștii avertizează și susțin că există o serie de alimente care nu ar trebui cumpărate și consumate toamna. Altfel, experții în domeniul nutriției recomandă o listă cu produsele alimentare care ar putea să facă parte din dieta zilnică.

Există o serie de produse alimentare care nu ar trebui să îți lipsească din dieta zilnică, susțin unii dintre specialiștii în nutriție. De altfel, sunt și câteva alimente pe care nu ar trebui să le consumi toamna. Însă, care să fie, oare, motivul? Specialiștii susțin că frecventul consum al acestora ar putea să dăuneze organismului.

Unele dintre produse conțin mai multă sare, altele prea multe grăsimi. În cazul anumitor produse, organismul trebuie să facă un efort pentru a-și menține temperatura internă.

Ce alimente să eviți toamna

În primul rând, specialiștii recomandă să fie evitate produsele procesate și cele fast-food. De-a lungul timpului, au fost efectuate studii și analize care au arătat că persoanele care consumă frecvent astfel de produse alimentare sunt expuse anumitor riscuri: creșterea în greutate (implicit apariția obezității), dezvoltarea anumitor afecțiuni.

De altfel, specialiștii recomandă să se evite alimentele bogate în sare, grăsimi și zahăr. Pe această listă se află mezelurile, preparatele prăjite (cartofi prăjiți, de exemplu), produsele de patiserie, sosurile.

Specialiștii avertizează și asupra produselor bogate în zahăr și a dulciurilor / prăjiturilor / băuturilor dulci carbogazoase (sucuri). Pe lângă disconfort digestiv, aceste produse pot contribui la creșterea în greutate.

De asemenea, alcoolul și cofeina pot irita stomacul, ducând la deshidratare, iar alimentele reci pot solicita organismul să depună mai mult efort pentru a-și menține temperatura internă.

Totodată, specialiștii recomandă evitarea produselor lactate grase, deoarece pot fi greu de digerat, mai ales în cazul unui organism sensibil. Pe listă se află și cerealele care conțin gluten (orz, ovăz, secară, grâu).

Ce produse să consumi?

În schimb, există și câteva produse alimentare care pot fi introduse în dieta zilnică. Pe lângă fructele și legumele proaspete (legume rădăcinoase, verzi și leguminoase),  specialiștii mai recomandă să se consume produse precum:

  • Ierburile și condimentele: ghimbirul, curcuma, rozmarinul, cimbrul, busuiocul și mărarul;
  • Peștele: bogat în omega-3 (bibanul, codul, eglefinul, macroul, heringul).

Sursă foto: colaj Envato

