Nu folosi bicarbonatul de sodiu în gradină, iată care este cea mai bună alternativă pentru plantele tale

Nu folosi bicarbonatul de sodiu în gradină, deoarece plantele tale pot fi afectate, mai ales dacă sunt sensibile la sodiu. Iată care este cea mai bună alternativă!

Ar fi indicat să nu folosești bicarbonatul de sodiu în grădină, deoarece plantele tale ar putea fi afectate, în special cele care au o sensibilitate ridicate la sodiu. Dacă bicarbonatul de sodiu este utilizat fie în doze mult prea mari, fie incorct, există probabilitatea ca sodiul să afecteze rădăcinile plantelor tale.

Alternative pentru a nu folosi bicarbonatul de sodiu în gradină

Utilizarea bicarbonatului de sodiu ar putea să contribuie la alcalinizarea solului. Cu alte cuvinte, rădăcinile plantelor pot fi afectate, odată cu creșterea pH-ului solului (solul devine alcalin). Însă, multe dintre plante necesită un sol ușor acid sau poate chiar netru, pentru a putea să absoarbă nutrienții.

De asemenea, conținutul de sodiu regăsit în ingredientul des utilizat în gospodărie poate să dăuneze plantelor, mai ales dacă sunt sensibile. Microorganismele pot fi afectate în mod negativ, ceea ce ar însemna un dezechilibru al sănătății plantelor.

Pentru ca grădina ta să fie în siguranță, ar fi ideal să adopți câteva alternative sigure. De exemplu, compostul poate fi o soluție benefică pentru plante. Cu ajutorul lui vei îmbogăți solul cu nutrienți. De altfel, poți utiliza și îngrășăminte organice.

Atenția ar trebui să fie îndreptată și către mulcire. Ea ajută la menținerea unei umidități corespunzătoare a solului și va regla temperatura.

Ar fi ideal să se ajusteze pH-ul solului utilizând substanțe specifice (sulfatul de fier).

Alte alternative reprezintă utilizarea bicarbonatului de potasiu și pulberii de sulf.

Sursă foto: colaj Envato