Româncă din Italia, acuzată de soț că a fugit cu banii câștigați la loto: jumătate de milion de euro. El i-a cumpărat biletul și acum își vrea partea

O adevărată telenovelă are loc, zilele acestea, în Italia. O româncă este acuzată de soțul său că a plecat de acasă după ce a câştigat la loto jumătate de milion de euro.

Bărbatul susţine că el i-a cumpărat lozul norocos, cadou de 8 martie, iar acum voia să își ceară partea. El a povestit că soţia sa i-a spus că merge la bancă să încaseze premiul, dar de atunci nu îi mai răspunde la telefon și nu a mai dat niciun semn.

Bărbatul este foarte supărat pe ea și o acuză pe femeie de rea-credință, după decizia acesteia de a fugi de acasă cu banii și de a păstra, astfel, integral suma câștigată.

