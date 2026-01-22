Joi, 22 ianuarie 2026, de la ora 18:30, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Următoarele trageri loto vor avea loc duminică, 25 ianuarie 2026.

La tragerile loto de duminică, 18 ianuarie 2026, Loteria Română a acordat 36.113 câștiguri în valoare totală de peste 2,96 milioane de lei.

Rezultatele Loto 6/49 din 22 ianuarie 2026:

Joker: 35, 40, 44, 12, 7 (+1)



Noroc Plus: 433447

Loto 5 din 40: 7, 12, 36, 16, 40, 33



Super Noroc: 750240



Noroc: 4532656



Loto 6 din 49: 34, 43, 20, 21, 14, 13



Premiile puse în joc la tragerile Loto din 22 ianuarie 2026:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 17,20 milioane de lei (peste 3,38 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,18 milioane de lei (peste 1 milion de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 48,58 milioane de lei (peste 9,54 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 125.800 de lei (peste 24.700 de euro).

La Noroc Plus este în joc un report cumulat în valoare de peste 383.200 de lei (peste 75.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 90.500 de lei (peste 17.700 de euro).

La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 126.059 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din sectorul 3, București.

La tragerea Super Noroc s-a caștigat premiul de categoria I în valoare de 162.933,44 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Mioveni, jud. Argeș.