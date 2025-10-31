Prima pagină » Actualitate » O femeie din Cluj și-a zidit în balcon conducta de gaze a blocului: „Ne este teamă!”

O femeie din Cluj și-a zidit în balcon conducta de gaze a blocului: „Ne este teamă!”

31 oct. 2025, 23:07, Actualitate
O femeie din Cluj și-a zidit în balcon conducta de gaze a blocului: „Ne este teamă!”
sursa foto: Observator News

O situație extrem de periculoasă a fost semnalată în comuna Florești, județul Cluj. Aici, conducta de gaze a unui bloc trece chiar prin balconul închis al unei locatare.

Locatarii din bloc trăiesc de zile bune cu teama unei explozii. Țeava de gaze a imobilului trece chiar prin blocul unui apartament, balcon pe care proprietara l-a închis complet, încălcând normele de siguranță.

Având în vedere ultimele evenimente care s-au întâmplat în ţară, da, chiar da, ne este teamă”, spune unul dintre locatari, conform Observatornews.ro.

„Cred că e o problemă. Şi eu am balconul închis, dar nu cred că fi acceptat treacă prin el ţeava de gaze şi fie totul închis„, a spus un alt locatar.

Specialiştii atrag atenţia situaţia este una extrem de periculoasă.

sursa foto: Observatornews.ro

sursa foto: Observatornews.ro

„Absolut anormal, pentru că vecinul respectiv nu trebuia închidă balconul. Cineva ar fi trebuit se sesizeze — fie asociaţia de locatari, fie organele abilitate. Imaginaţi-vă o scurgere de gaze în balcon, ar putea exploda tot blocul”, a declarat Victor Ignat, consultant în construcţii, potrivit sursei citate.

Deşi problema există de mai bine de un an, nimeni nu a sesizat autorităţile până acum. Situaţia a ajuns, până la urmă, în atenţia companiei de gaze, care a demarat verificări la faţa locului.

„Conform legislaţiei în vigoare, instalaţiile de gaze naturale trebuie amplasate în spaţii ventilate şi uşor accesibile, fiind interzisă montarea lor în locuri unde întreţinerea uzuală nu poate fi asigurată”, a precizat Oana Demian, purtătorul de cuvânt al companiei.

Poprietara apartamentului şi asociaţia de locatari au primit notificări oficiale prin care sunt obligate readucă balconul la starea iniţială, în termen de 15 zile. Altminteri, compania de gaze va sista alimentarea întregului imobil.

