O fetiță de 10 ani a ajuns la spital după ce a fost înjunghiată de mama ei, la Timișoara

O fetiță în vârstă de 10 ani a ajuns la spital marți seara după ce mama sa, aparent care suferă de boli psihice, a înjunghiat-o. Cazul s-a întâmplat la Timișoara.

Fetița a fost dusă la Spitalul Louis Țurcanu și este în stare stabilă.

„Fetița a ajuns la spital cu multiple plăgi înjunghiate, în urma unei interacțiuni cu mama. Pacienta prezintă în momentul internării o stare stabilă, cu patru plăgi înjunghiate cervical. S-au efectuat investigații, s-a intervenit chirurgical pentru asigurarea plăgilor și pacienta este sub supraveghere, cooperantă și afectată de eveniment”, au transmis reprezentanții spitalului, potrivit Tion.ro.

Conform polițiștilor, tatăl a fost cel care a anunțat poliția.

„Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au fost identificați cei 2 părinți, respectiv un bărbat de 41 de ani, o femeie de 44 de ani și minora de 10 ani, cea din urmă fiind transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

În continuare se efectuează cercetări vederea stabilirii tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului, sub directa supraveghere a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș”, au transmis polițiștii.