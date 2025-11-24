Prima pagină » Social » Timișoara ocupă locul doi în topul destinațiilor turistice ieftine din Europa

24 nov. 2025, 22:08, Social
Timișoara, supranumită adesea „Viena balcanică” datorită arhitecturii sale elegante și atmosferei centrale-europene, urcă surprinzător în preferințele turiștilor. Orașul a fost plasat pe locul doi în topul destinațiilor turistice ieftine și liniștite din Europa și a atras atenția celor care caută city-break-uri cu buget redus, fără aglomerația marilor metropole.

Plovdiv, al doilea oraș ca mărime din Bulgaria, este mai vechi decât Atena și oferă o combinație unică de vestigii antice, moștenire otomană și o scenă creativă vibrantă. Teatrul roman din centrul orașului găzduiește încă spectacole, iar cartierul alternativ  „Kapana” atrage vizitatorii cu străduțele sale pitorești, cafenele și baruri.

Prețurile pentru mâncare și cazare sunt surprinzător de accesibile. Specialitățile locale, precum brânza la grătar sau salata Shopska, costă doar câțiva euro. Plovdiv este ideal pentru turiștii culturali care doresc să călătorească relaxat și cu un buget redus.

Timișoara – Mică Vienă a Estului

Fosta Capitală Europeană a Culturii, Timișoara impresionează prin fațadele sale colorate care amintesc de Viena și prin atmosfera culturală diversă  și modernă. Piața Unirii, cu muzicienii săi stradali, serile petrecute în barurile din curțile interioare și festivalurile de vară oferă o experiență autentică vizitatorilor.

Cazarea este accesibilă, cu camere de hotel bune disponibile adesea pentru aproximativ 50 de euro sau chiar mai puțin. Orașul compact permite explorarea multor atracții pe jos, făcându-l perfect pentru o escapadă urbană.

Ohrida, Macedonia de Nord – Vacanță la plajă cu valoare istorică

Lacul Ohrida, unul dintre cele mai vechi și mai adânci din Europa, oferă ape cristaline și peisaje spectaculoase. Orașul Ohrida, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, impresionează prin bisericile, ruinele și amfiteatrul său antic.

Activitățile variază de la înot în timpul zilei la plimbări prin orașul vechi seara și degustarea peștelui proaspăt prins. Macedonia de Nord rămâne una dintre cele mai accesibile destinații de călătorie și totuși oferă o senzație autentică de vacanță.

