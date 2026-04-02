Prima pagină » Actualitate » O fetiță de 13 ani din Arizona a dispărut în neant 30 de ani. În ce stare a fost găsită Christina Marie

O fetiță de 13 ani s-a evaporat în urmă cu 30 de ani dintr-un orășel obscur din Arizona, USA. Christina a fost ultima oară văzută în grajdul familiei, alături de calul ei. Christina Marie Plante a fost găsită în viață după decenii, în circumstanțe încă nepublicabile, au declarat autoritățile.

O fată de 13 ani a dispărut în circumstanțe suspecte în Arizona în urmă cu mai bine de 30 de ani. După decenii, Christina Marie Plante a fost localizată recent, după o descoperire bruscă în acest caz, după ce a dispărut fără urmă din micul oraș Star Valley, la nord-est de Phoenix, a dezvăluit miercuri Biroul Șerifului din comitatul Gila.

Autoritățile nu au publicat detalii despre ce a dus la găsirea ei, dar au remarcat că progresele tehnologice au ajutat la dezvoltarea de noi piste.

Christina Marie Plante a dispărut din orășelul Star Valley din Arizona în 1994, când avea doar 13 ani.

Biroul Șerifului din comitatul Gila

De asemenea, nu a fost clar unde a fost găsită sau când. Blonda cu ochi albaștri a dispărut după ce a plecat să-și vadă calul într-un grajd de lângă casa ei în mai 1994.

Fluturașii cu persoane dispărute, răspândiți prin oraș, menționau că a fost văzută ultima dată purtând un tricou alb, pantaloni scurți multicolori și pantofi de tenis negri.

Dispariția preadolescentei a fost descrisă la momentul respectiv ca fiind „suspectă”, iar autoritățile au avertizat că este „în pericol”.

Anchetatorii au confirmat ulterior identitatea lui Plante. Autoritățile au declarat că nu vor divulga alte detalii despre caz „din respect pentru intimitatea și bunăstarea Christinei”.

