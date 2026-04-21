O fluctuație de energie a făcut ca mai multe semafoare din Capitală să nu mai funcționeze 

Circulația rutieră se desfășoară cu dificultate, marți dimineață, după ce mai multe zone din Capitală au rămas fără semafoare din cauza unei fluctuații de energie. Polițiștii rutieri au ieșit în marile intersecții cu probleme pentru a asigura măsuri de fluidizare a traficului, relatează Mediafax.

Mai multe intersecții din București au rămas fără semafoare în urma unei fluctuații de energie

La acest moment, nu funcționează semafoarele în următoarele intersecții:

-Șoseaua Giurgiului × Strada Toporași;

-Bulevardul I. C. Brătianu × Bulevardul Corneliu Coposu;

-Calea Victoriei × Splaiul Independenței;

-Bulevardul Eroii Sanitari × Școala Gimnazială nr. 150;

-Șoseaua Ștefan cel Mare × Strada Barbu Văcărescu;

-Șoseaua Colentina × Strada Sportului;

-Șoseaua Pavel D. Kiseleff × Aleea Primo Nebiolo;

-Calea Giulești × Bulevardul Constructorilor;

-Calea Crângași × Strada Ceahlău × Strada Vintilă Mihăilescu;

-Strada Jiului × Strada Natației.

Brigada Rutieră asigură măsuri de fluidizare a traficului rutier şi de prevenire a accidentelor de circulație.

Totodată, polițiștii rutieri le solicită șoferilor să circule cu prudență, să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri, precum și semnificația indicatoarelor, marcajelor rutiere și regulilor de prioritate, să își păstreze calmul și să nu forțeze intrarea în intersecțiile aglomerate.

Recomandările autorului: