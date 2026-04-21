O fluctuație de energie a făcut ca mai multe semafoare din Capitală să nu mai funcționeze 

Circulația rutieră se desfășoară cu dificultate, marți dimineață, după ce mai multe zone din Capitală au rămas fără semafoare din cauza unei fluctuații de energie. Polițiștii rutieri au ieșit în marile intersecții cu probleme pentru a asigura măsuri de fluidizare a traficului, relatează Mediafax.
La acest moment, nu funcționează semafoarele în următoarele intersecții:
Brigada Rutieră asigură măsuri de fluidizare a traficului rutier şi de prevenire a accidentelor de circulație.
Totodată, polițiștii rutieri le solicită șoferilor să circule cu prudență, să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri, precum și semnificația indicatoarelor, marcajelor rutiere și regulilor de prioritate, să își păstreze calmul și să nu forțeze intrarea în intersecțiile aglomerate.
