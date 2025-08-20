O italiancă a încasat PENSIA mamei sale 10 ani după moartea bătrânei. Cum s-a aflat escrocheria și câți bani a strâns femeia

Vreme de 10 ani, o femeie în vârstă de 66 de ani, din Ravenna, Italia, a continuat să încaseze lunar pensia mamei ei moarte în anul 2015. În toți acești ani, fiica a reușit să păcălească autoritățile că mama sa este încă în viață, cu toate că trupul defunctei fusese repatriat în Maroc, țara sa natală, imediat după deces.

Astfel, poliția Financiară din Ravenna a descoperit că fiica a pus la cale o înșelătorie sofisticată, încasând, vreme de zece ani, pensia mamei ei moarte.

Escrocheria a ieșit la iveală grație sesizării unor funcționari suspicioși, iar femeii i-au fost puse sub sechestru suma de 120.000 de euro și un Mercedes.

Această înșelătorie a început în 2015, atunci când mama suspectei, de origine marocană, a murit în Italia. Fiica, rezidentă în Ravenna, a organizat repatrierea corpului mamei ei în Maroc pentru înmormântare, fără însă a comunica decesul autorităților italiene.

„Omisiunea” i-a permis să continue să încaseze lunar pensia mamei ei, care ajungea într-un cont bancar comun.

Ca să perpetueze frauda, femeia nu s-a limitat doar la a păstra secretul despre moartea bătrânei, ci a și falsificat certificate care atestau că mama sa era încă în viață.

Răsturnarea de situație s-a produs atunci când funcționarii statului au început să aibă suspiciuni, după ce au observat că pensionara, care înainte să moară se prezenta personal la ghișee, nu mai fusese văzută de zece ani, în vreme ce fiica sa continua să se ocupe în mod regulat de formalități.

Verificările effectuate de Guardia di Finanza au scos la iveală această înșelăciune, iar fiica ei a fost acuzată de fraudă agravată în detrimentul statului.

