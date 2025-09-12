O mamă din Suceava a organizat un flagrant pentru 2 dealeri care i-au vândut droguri fiicei sale. Cum s-a desfășurat întreaga operațiune

Cu intenția categorică de a face dreptate, o mamă din Suceava a organizat un flagrant pentru 2 dealeri care i-au vândut substanțe interzise fiicei sale. Întreaga operațiune a avut loc în anul 2023, iar cei doi bărbați urmează să fie judecați la Tribunalul Suceava, în curând.

O mamă suceveancă a intrat în legătură cu doi bărbați care îi vindeau droguri fiicei sale. După ce fiica ei a ajuns cu stări de rău la spital, în urma consumului de substanțe interzise, femeia a luat decizia de a organiza, singură, un flagrant pentru cei doi dealeri.

Tânăra a recunoscut în fața mamei sale că era consumatoare a substanțelor, confruntându-se cu o problemă în acest sens.

A organizat un flagrant la gară

Fiica ei consumase canabis, iar femeia a descoperit că primea constant substanțe interzise. A luat numărul de telefon al unuia dintre cei doi bărbați, l-a contactat și a stabilit o întâlnire. Apoi, femeia a apelat la ajutorul autorităților. Surpriza a fost mare pentru trafincanți: cei doi au fost întâmpinați de oamenii legii.

Întâlnirea a avut loc în zona Gării Burdujeni din Suceava. Acolo, dealerii au fost întâmpinați cu sora fetei care ajunsese la spital, dar și cu polițiștii. Unul dintre bărbați a avut asupra sa 2,32 de grame de canabis. Incidentul a avut loc în februarie 2023, arată Monitorul de Suceava.

Acum, cei doi traficanți, de 30 și, respectiv, 21 de ani, urmează să fie judecați de Tribunalul Suceava.

Potrivit Legii nr. 143/2000, în România, consumul de canabis în scop recreațional este ilegal.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ