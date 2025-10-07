Ce a pățit o doctoriță de 68 de ani, după ce s-a cuplat pe internet cu un așa-zis doctor din SUA. Cine era „medicul american”, de fapt

Povestea incredibilă a unei doctorițe din Austria. Femeia, în vârstă de 68 de ani, medic în Linz, a fost victima unei rețele internaționale de escroci din Nigeria. Femeia a ajuns să transfere sute de mii de euro unui așa-zis medic american, aflat în misiune în Yemen, a ascuns bani până și într-un ursuleț de pluș.

Ce a pățit o doctoriță din Austria

Povestea a început în aprilie 2023, femeia a răspuns unei cereri de prietenie pe Facebook de la „Dr. Massimo Antonio”. El pretindea că este medic american trimis în Yemen în zona de război. După mai multe conversații care au devenit din ce în ce mai intime, a venit și prima solicitare de bani: 3.000 de euro pentru a putea părăsi zona de conflict.

Cererile au crescut pe zi ce trece, escrocul i-a solicitat 100.000 de euro pentru tratamente medicale pe un vas din Olanda. În luna septembrie 2024 femeia a primit un ordin bizar de a coase banii într-un ursuleț de pluș pentru a îl trimite la Graz. Acolo aștepta un liberian de 35 de ani, care angajase un nigerian de 32 de ani pentru a ridica pachetul. Însă tranzacția nu a mai avut loc: alerta a venit de la anchetatori germani care monitorizau transferurile suspecte de bani. În total, victima a pierdut 307.000 de euro, din care poliția a reușit să recupereze 127.000 de euro.

Proces cu risc de cinci ani de închisoare

Cei doi bărbați implicați trebuie să se prezinte în fața instanței din Linz, sub acuzația de fraudă gravă în cadrul unei organizații criminale. Dacă vor fi găsiți vinovați ei riscă până la cinci ani de închisoare. Momentan, ambii susțin că sunt nevinovați.

Acest caz arată încă o dată cât de periculoase sunt escrocheriile de tip „Love Scam”, unde emoțiile sunt exploatate până la epuizarea financiară a victimelor.

