O regiune din România, printre cele mai frumoase destinații de TOAMNĂ din lume. Străinii care vin aici apreciază „misticul zonei”

România ține capul de afiș al presei internaționale nu numai prin scandaluri politice și corupția societății, țin să ne demonstreze jurnaliștii de la revista Guessing Headlights. Într-un clasament publicat recent, ei au inclus o regiune din țara noastră printre cele mai frumoase destinații de toamnă din lume.

Iar străinii care vin aici spun că sunt atrași de „misticul zonei”.

Transilvania, un colț de lume „cu aer de roman gotic”

Cu peisaje spectaculoase și un farmec autentic al regiunilor istorice, România arată lumii că are ce oferi când vine vorba de zone de pe glob care merită vizitate. Ca drept dovadă că Transilvania tocmai a fost inclusă între cele mai frumoase 14 locuri din lume pentru o vacanță de toamnă.

Ardealul nostru concurează cu alte destinații consacrate, precum Kyoto, Toscana, Bavaria sau Quebec.

Autorii topului descriu Transilvania drept „o regiune cu o atmosferă mistică inconfundabilă”, unde pădurile se pierd în ceață și satele par neatinse de timp. Peste toate se regăsesc castelele medievale care domină dealurile precum într-o poveste.

Iar când vine vorba de asemenea monumente arhitecturale, Castelul Bran, legat de legenda contelui Dracula, este prezentat în detaliu – „Peisajul pare desprins dintr-un roman gotic. Toamna, lumina blândă și frunzele ruginii transformă regiunea într-o scenă de film”.

Pe lângă Bran, jurnaliștii străini au remarcat și frumusețea Munților Carpați, descriși ca fiind locul ideal de a face drumeții în aerul răcoros de toamnă. Într-adevăr, cu trasee montane prin păduri întinse și sate izolate, Carpații noștri se prezintă drept „un refugiu pentru cei care caută liniște și natură pură”.

Și satele săsești din Transilvania sunt remarcate, în Guessing Headlights vorbindu-se deespre bisericile fortificate și casele tradiționale din piatră și lemn. „Adevărate ferestre către o lume care și-a păstrat identitatea timp de secole”, spun autorii topului.

Ce alte locuri merită vizitate toamna

Transilvania este inclusă pe o listă selectă, alături de alte locuri spectaculoase care merită vizitate toamna, cum ar fi Kyoto (Japonia), cu templele sale înconjurate de arțari roșii, Toscana (Italia), celebră pentru peisajele aurii și festivalurile viticole, Bavaria (Germania), unde farmecul medieval și spiritul Oktoberfest se completează, dar și Noua Anglie (SUA), considerată „icoana globală a culorilor de toamnă”.

„România este una dintre cele mai surprinzătoare și nedescoperite comori ale Europei”, a declarat pentru publicația amintită un fost bancher de pe Wall Street, care s-a lăudat că a vizitat toate țările de pe „Bătrânul continent”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Regele Charles și satul Viscri – dragoste la prima vedere în Transilvania

Prețul cu care se VINDE o casă în satul Viscri, locul preferat de Regele Charles al III-lea din România

Satul cu numai opt locuitori. Oamenii vin aici pentru liniște

Locația din România care se transformă într-un vis, toamna. Destinația „plină de o mistică incontestabilă” a fost inclusă într-un top internațional