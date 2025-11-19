Prima zăpadă din acest an, AVERTISMENT pentru șoferi. Ce spune legea și cum te pregătești pentru condus în siguranță

Prima zăpadă consistentă pe anul acesta a venit marți seară, 18 noiembrie, în zona montană. Pentru șoferi, a fost un avertisment că trebuie să își pregătească mașina de lunile reci. Odată cu scăderea temperaturilor, anvelopele de iarnă sunt necesare pentru a conduce în siguranță pe drumurile publice.

Legea nu stabilește o dată fixă pentru montarea acestor cauciucuri, așa că responsabilitatea revine fiecărui conducător auto în parte.

Ce trebuie să știe șoferii odată cu venirea iernii

Totuși, regulile sunt clare: anvelopele de iarnă devin obligatorii atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei. Iar asta se aplică indiferent de perioada din an. Așa că, din momentul în care apar primele depuneri de zăpadă sau polei pe șosea, Codul Rutier intră în vigoare fără excepții.

Șoferii care aleg să ignore obligațiile legale în vigoare riscă sancțiuni drastice. Amenzile sunt cuprinse între 1.822 și 4.050 de lei, la care se adaugă reținerea certificatului de înmatriculare.

Ținând cont de condițiile meteo apărute în unele zone din țară, polițiștii le reamintesc șoferilor că adaptarea vitezei și păstrarea unei distanțe mari față de vehiculul din față pot preveni accidentele. De asemenea, pe drumurile alunecoase, se recomandă manevre line și utilizarea frânei de motor, mai ales unde este aglomerație.

Înainte de a pleca la drum lung, șoferii sunt sfătuiți să verifice situația traficului și evoluția vremii. Iar în portbagaj trebuie obligatoriu să existe o racletă și materiale antiderapante.

Cum îți pregătești corect mașina pentru iarnă

La temperaturi scăzute, anvelopele de vară își pierd flexibilitatea, iar acest lucru reduce semnificativ aderența pe carosabilul acoperit cu zăpadă. Riscul de derapaj crește deoarece aceste anvelope au o compoziție mai rigidă, care nu permite un contact optim cu asfaltul.

Sub temperaturi de 7 grade Celsius, capacitatea de frânare scade considerabil, iar distanța de oprire devine mult mai mare.

Iată cum trebuie să îți pregătești corect mașina pentru sezonul de iarnă:

Montează un set de anvelope de iarnă și verifică uzura acestora;

Controlează nivelul lichidelor – antigelul și lichidul de parbriz;

Verifică starea bateriei – ține cont că, din cauza frigului, performanța bateriei se reduce și pot apărea probleme la pornire;

Asigură-te că toate luminile funcționează corect, la fel și instalația de încălzire;

Să nu lipsească din portbagaj lanțurile antiderapante, racleta, mănușile groase și o lanternă.

