Prima pagină » Actualitate » Oamenii de știință nu pot explica un fenomen misterios, care fascinează un oraș întreg. În schimb, din 1986, autoritățile i-au dedicat un festival

Oamenii de știință nu pot explica un fenomen misterios, care fascinează un oraș întreg. În schimb, din 1986, autoritățile i-au dedicat un festival

13 feb. 2026, 22:14, Actualitate
Oamenii de știință nu pot explica un fenomen misterios, care fascinează un oraș întreg. În schimb, din 1986, autoritățile i-au dedicat un festival
FOTO - Caracter ilustrativ

Marfa este un oraș special din statul american Texas, care ascunde un secret pe care experții încă încearcă să îl înțeleagă și nu pot să îl explice, de peste un secol. Mai exact, noaptea apar pe cer niște lumini neobișnuite, care – de-a lungul anilor – au atras nenumărați curioși. De altfel, din 1986, în Marfa are loc un festival dedicat acestor lumini, care atrage nenumărați turiști.

Orașul este foarte mic, cu numai 1.800 de locuitori, iar cel mai apropiat aeroport se află la 321 de kilometri distanță. Mai mult, în localitate există doar un singur semafor. Astfel, cu atât mai mult, fenomenul natural neobișnuit captivează atenția localnicilor, notează Click.

Luminile misterioase, niște sfere mici de lumină care par să se miște aleatoriu pe cerul nopții, sunt observate de 135 de ani, dar fenomenul nu are loc constant. În mod normal, luminile nu apar decât de cel mult 30 de ori pe an, imediat după apus sau după răsărit. Câteodată, aceste lumini staționează pe cer și pulsează, având diferite culori.

Sursa foto: Envato (caracter ilustrativ)

Prima mențiune despre aceste lumini vine din 1883, atunci când le-a zărit Robert Reed Ellison, un angajat care lucra la o fermă din zonă. De atunci, oameni au vizitat orașul pentru a vedea luminile, iar acum există chiar și un spațiu amenajat special pentru a le putea admira, dar și un festival dedicat acestui fenomen. De-a lungul anilor, însă, au apărut nenumărate teorii care au încercat să explice luminile din Marfa, dar ele încă nu pot fi explicate.

James Bunnell, un fost inginer NASA, care a copilărit în zona orașului, chir a petrecut 12 ani încercând să dezlege acest mister, dar – în ciuda eforturilor depuse – nu a putut să își dea seama care este explicația din spatele luminilor.

Într-o carte scrisă de el, acesta presupune că luminile ar putea fi provocate de fricțiunea subterană a planetei, care ar putea provoca aceste lumini electromagnetice. Dar o explicație precisă nu a fost găsită, deocamdată.

Autorul mai recomandă:

Vineri 13, pisica neagră. Ce spun psihologii și numerologii despre superstițiile populare. Câți români iau în serios cifra fatidică

Plaja care înghite mașini. Ce fenomen straniu cotidian a stârnit nisipurile din Țara Galilor

Fenomenul astronomic al anului 2026: Pe 28 februarie, șase planete se vor alinia pe cerul nopții

Recomandarea video

Citește și

UTILE Tiramisu cu căpșuni, desertul ideal pentru Valentine’s Day. Cu ce se asortează perfect
21:33
Tiramisu cu căpșuni, desertul ideal pentru Valentine’s Day. Cu ce se asortează perfect
INEDIT Studiu. De câte ori se îndrăgostește un om în viață. Există unica iubire, „sufletul pereche”, sau este o fantomă?
20:54
Studiu. De câte ori se îndrăgostește un om în viață. Există unica iubire, „sufletul pereche”, sau este o fantomă?
DESTINAȚII TOP 20 – orașe din Europa prietenoase pentru pietoni, cu obiective turistice aflate la câțiva pași unele de altele. Pe ce loc se află Bucureștiul
20:36
TOP 20 – orașe din Europa prietenoase pentru pietoni, cu obiective turistice aflate la câțiva pași unele de altele. Pe ce loc se află Bucureștiul
ACTUALITATE Vineri 13, pisica neagră. Ce spun psihologii și numerologii despre superstițiile populare. Câți români iau în serios cifra fatidică
20:32
Vineri 13, pisica neagră. Ce spun psihologii și numerologii despre superstițiile populare. Câți români iau în serios cifra fatidică
INEDIT Un italian și-a aruncat toată agoniseala la gunoi; lingouri de aur în valoare de 130 de mii de euro. Cum a fost recuperată comoara
19:31
Un italian și-a aruncat toată agoniseala la gunoi; lingouri de aur în valoare de 130 de mii de euro. Cum a fost recuperată comoara
INEDIT Primăria Constanța promovează stațiile de autobuz inteligente cu ajutorul AI. Reacția  cetățenilor
18:48
Primăria Constanța promovează stațiile de autobuz inteligente cu ajutorul AI. Reacția  cetățenilor
Mediafax
Donald Trump îi cere lui Volodimir Zelenski „să se grăbească” cu demersurile pentru încheierea unui acord de pace cu Rusia
Digi24
China amenință cu „toate măsurile necesare” după ce CIA a publicat un clip în limba chineză pentru recrutarea de ofițeri
Cancan.ro
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților 😲
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Adevarul
Trupele NATO au fost „bătute măr” de ucraineni în cadrul unor exerciții în Estonia. „Suntem condamnați”
Mediafax
Un cunoscut oraș turistic, aflat lângă România, a interzis comerțul de alcool după ora 20.00
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Autospecială de pompieri, oprită de poliție în drum spre incendiu. Polițiștii se deplasau spre același incident
Cancan.ro
Lovitură de la tribunal pentru rudele tinerilor implicați în crima lui Mario Berinde din Cenei. Ce au decis judecătorii
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face și cum arată acum Mirela Stoian, cea care a interpretat-o pe Lila, în „Vacanța Mare”. Actrița a intrat într-un con de umbră de ani buni
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Promotor.ro
Rostec trimite BMP-3 către Rusia. Ajută în Ucraina sau ajung la „cimitirul” de 800 de unități distruse?
Descopera.ro
Cum arată ultima suflare a unei stele aflate pe moarte?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Peștii ar putea ascunde secretul pentru o alternativă sustenabilă la ambalarea alimentelor
FLASH NEWS Un lider PNL sugerează plecarea lui Bolojan din fruntea Guvernului: „Probabil aceasta va fi urmarea”
21:44
Un lider PNL sugerează plecarea lui Bolojan din fruntea Guvernului: „Probabil aceasta va fi urmarea”
MILITAR Exercițiul NATO din Estonia a arătat vulnerabilitățile Alianței. Cum au demonstrat ucrainenii că NATO nu e pregătită pentru războiul modern cu drone
21:28
Exercițiul NATO din Estonia a arătat vulnerabilitățile Alianței. Cum au demonstrat ucrainenii că NATO nu e pregătită pentru războiul modern cu drone
ULTIMA ORĂ România nu a fost invitată să participe la grupul de lucru pe tema Ucrainei, din Cadrul Conferinței de la Munchen. Un nou eșec în politica externă
21:20
România nu a fost invitată să participe la grupul de lucru pe tema Ucrainei, din Cadrul Conferinței de la Munchen. Un nou eșec în politica externă
FLASH NEWS Maia Sandu lansează un avertisment sumbru la München: „Războiul minților” este cea mai mare amenințare pentru democrație
20:36
Maia Sandu lansează un avertisment sumbru la München: „Războiul minților” este cea mai mare amenințare pentru democrație
CONTROVERSĂ Daniel Băluță îi închide gura lui Bolojan: „Vă reamintesc că banii Guvernului sunt banii românilor nu ai dumneavoastră”
20:26
Daniel Băluță îi închide gura lui Bolojan: „Vă reamintesc că banii Guvernului sunt banii românilor nu ai dumneavoastră”
VIDEO Primarul din Buzău, Constantin Toma, îl laudă pe Marcel Ciolacu pentru Autostrada Moldovei. “Asta chiar merită să fie scoasă în față. Un lucru extraordinar”
19:53
Primarul din Buzău, Constantin Toma, îl laudă pe Marcel Ciolacu pentru Autostrada Moldovei. “Asta chiar merită să fie scoasă în față. Un lucru extraordinar”

Cele mai noi

Trimite acest link pe