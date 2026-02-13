Oamenii de știință nu pot explica un fenomen misterios, care fascinează un oraș întreg. În schimb, din 1986, autoritățile i-au dedicat un festival

Marfa este un oraș special din statul american Texas, care ascunde un secret pe care experții încă încearcă să îl înțeleagă și nu pot să îl explice, de peste un secol. Mai exact, noaptea apar pe cer niște lumini neobișnuite, care – de-a lungul anilor – au atras nenumărați curioși. De altfel, din 1986, în Marfa are loc un festival dedicat acestor lumini, care atrage nenumărați turiști.

Orașul este foarte mic, cu numai 1.800 de locuitori, iar cel mai apropiat aeroport se află la 321 de kilometri distanță. Mai mult, în localitate există doar un singur semafor. Astfel, cu atât mai mult, fenomenul natural neobișnuit captivează atenția localnicilor, notează Click.

Luminile misterioase, niște sfere mici de lumină care par să se miște aleatoriu pe cerul nopții, sunt observate de 135 de ani, dar fenomenul nu are loc constant. În mod normal, luminile nu apar decât de cel mult 30 de ori pe an, imediat după apus sau după răsărit. Câteodată, aceste lumini staționează pe cer și pulsează, având diferite culori.

Prima mențiune despre aceste lumini vine din 1883, atunci când le-a zărit Robert Reed Ellison, un angajat care lucra la o fermă din zonă. De atunci, oameni au vizitat orașul pentru a vedea luminile, iar acum există chiar și un spațiu amenajat special pentru a le putea admira, dar și un festival dedicat acestui fenomen. De-a lungul anilor, însă, au apărut nenumărate teorii care au încercat să explice luminile din Marfa, dar ele încă nu pot fi explicate.

James Bunnell, un fost inginer NASA, care a copilărit în zona orașului, chir a petrecut 12 ani încercând să dezlege acest mister, dar – în ciuda eforturilor depuse – nu a putut să își dea seama care este explicația din spatele luminilor.

Într-o carte scrisă de el, acesta presupune că luminile ar putea fi provocate de fricțiunea subterană a planetei, care ar putea provoca aceste lumini electromagnetice. Dar o explicație precisă nu a fost găsită, deocamdată.

