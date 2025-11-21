Oamenii strigă în Piața Victoriei împotriva pensiilor speciale: „Ei cu speciala, noi cu cheltuiala”

Un amplu protest al comunității Declic, împreună cu Corupția Ucide și Inițiativa România are loc, vineri, 21 noiembrie, împotriva pensiilor speciale. Oamenii strigă în stradă, în Piața Victoriei: „Ei cu speciala, noi cu cheltuiala”.

Astfel, oamenii protestează sub mottoul „Vrem drepturi egale, fără pensii speciale” în Piața Operei din Timișoara, Piața Unirii din Iași, în fața Curții de Apel din Pitești, în Parcul Eminescu din Arad și în Piața Victoriei din București.

La acest protest, mai multe organizații civice civice solicită o reformă autentică a sistemului de pensii speciale, bazată pe principiul contributivității pentru toate pensiile din România. Reforma propusă de Guvern este considerată insuficientă, vizând numai pensiile magistraților, iar reducerile planificate sunt descrise drept „derizorii”, cu o perioadă de tranziție de 15 ani.

Dar chiar și după aplicarea acestor reduceri, pensiile speciale rămân semnificativ mai mari decât pensiile bazate pe contributivitate: o pensie de 56.000 de lei ar scădea la 42.000 de lei, în vreme ce pensia medie în România este de numai 2.770 de lei.

În acest context, în Piața Victoriei este prezent un elefant roz cu mesajul „Vrem pensii pe principiul contributivității”. Acesta simbolizează problema pensiilor speciale, considerată „elefantul din încăpere” despre care toată lumea vorbește, dar care nu este abordată corect de politicieni. Declic susține că soluția propusă de Guvern este numai o „cosmetizare” a problemei, în timp ce perioada de tranziție de 15 ani este considerată exagerată.

De asemenea, după cât se poate vedea și în imagini, participanții la protest afișează pancarte cu mesaje precum „Vrem referendum pentru reforma pensiilor speciale”, „Pensiile speciale sunt antisociale” sau „Pensionarul special este neprincipal”.

Totodată, nemulțumirea publică este alimentată și de faptul că, în timp ce privilegiile sunt protejate, cetățenii obișnuiți suportă măsuri anticriză, precum creșterea taxelor, reducerea veniturilor pensionarilor obișnuiți, impozitarea suplimentară a mamelor aflate în concediu de creștere a copilului, dar și reducerea burselor pentru studenți.

