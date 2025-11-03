Prima pagină » Actualitate » Oana Ţoiu spune că sunt doi muncitori români răniţi în urma prăbușirii Turnului Conti, la Roma. Unul dintre ei este încă prins sub dărâmături

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a anunțat că doi dintre muncitorii răniți în urma prăbușirii Turnului Conti sunt români. Unul dintre ei se află încă sub dărâmături.

Un muncitor român a rămas blocat sub dărâmături luni, la Roma, după ce o parte din emblematicul Torre dei Conti, aflat în reabilitare, s-a prăbuşit, potrivit Corriere della Sera.

Conform informaţiilor iniţiale, un muncitor a fost rănit, în timp ce alţi patru, iniţial blocaţi în vârful turnului, au fost salvaţi. Printre cei salvaţi iniţial, s-a mai aflat un român care a fost rănit.

La scurt timp după producerea evenimentului, ministrul Oana Ţoiu a postat o informare despre starea de sănătate a celor doi români.

„În legătură cu incidentul de la Roma, suntem în contact permanent cu consulatul și ambasada care au fost din prima clipă în alertă și în comunicare cu autoritățile italiene. Facem tot ce ține de noi să le putem fi alături muncitorilor români însă putem și confirma prezența și grija autorităților italiene de la fața locului.

Avem confirmarea că sunt doi români răniți în acest incident regretabil, unul de 48 de ani și unul de 66 de ani, ambii sunt lucizi și comunică.

Atât la spital, unde a fost transportat primul muncitor român salvat, cât și la fața locului unde situația este încă critică și muncitorul român este prins sub dărâmături în acest moment, avem colegi prezenți pentru asistența consulară și comunicarea cu autoritățile italiene”, informnează ministrul de Externe, Oana Ţoiu.

