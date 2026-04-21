Obiceiul banal, din timpul cinei, care ne distruge creierul fără să ne dăm seama, potrivit medicului Vlad Ciurea

V-ați gândit care ar putea fi obiceiul banal, din timpul cinei, care ar putea să distrugă creierul fără să vă dați seama? Despre acest aspect a discutat însuși medicul neurochirurg Vlad Ciurea, în cadrul unui podcast. El a menționat, printre altele, importanța unui moment care aduce bucurie și liniște, înainte de odihnă.

Medicul neurochirurg Vlad Ciurea a explicat, în cadrul unui podcast, ce ar trebui să faci pentru a te odihni cât mai bine pe timpul nopții. El precizează faptul că seara este indicat să nu mâncăm foarte mult pentru a nu suprasolicita organismul înainte de somn. De asemenea, subliniază importanța de a nu ne certa la masă, deoarece starea emoțională influențează direct digestia și sănătatea creierului.

„Să nu ne certăm la masă sau după masă”

De altfel, a pus accentul pe importanța unui moment care să aducă bucurie, la finalul zilei. Înainte de somn, medicul neurochirurg recomandă să fie consumat un ceai și chiar să fie citită „o carte bună”.

„Să nu ne certăm la masă sau după masă. Să nu avem mijloacele media, ce a făcut cutare, ce a transmis colegul. N-are importanță nici ce a zis, nici ce a făcut. Important, eu ce fac. Opresc toate mijloacele de informare, nu mă uit nici la evenimentele care sunt groaznice, dacă ne uităm la televizor. Dau drumul, eventual, la o muzică foarte plăcută, discut doar lucruri foarte plăcute. Urmează igiena corpului. Iar, după aceea, un ceai, o vorbă bună, o carte bună care să nu te îndoctrineze, care să nu te facă să tremuri că nu știi ce e cutare, să cauți toată noaptea”, a spus medicul Vlad Ciurea, în cadrul unui podcast.

Autorul recomandă: