Prima pagină » Actualitate » Singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea. Este foarte bun pentru sănătatea creierului

Singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea. Este foarte bun pentru sănătatea creierului

25 ian. 2026, 15:24, Actualitate
Singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea. Este foarte bun pentru sănătatea creierului
Singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea

Voi știați care este singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea pentru că ar putea avea un efect benefic asupra sănătății? Este vorba despre pastrama naturală din mușchiuleț de porc, un aliment care poate fi servit în mai multe combinații culinare. Vezi mai jos ce conține acest produs alimentar și de ce poate fi foarte bun pentru sănătatea creierului.

Specialiștii au analizat, de-a lungul timpului, ce efecte au unele dintre alimente asupra organismului uman. Consumul produselor bogate în grăsimi nesănătoase, precum și în sare pot avea efecte negative asupra sănătății, derivând către diverse afecțiuni și probleme.

Singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea

Există, în schimb, un mezel care ar fi recomandat de dr. Vlad Ciurea către consum, deoarece este benefic pentru sănătatea creierului. Este vorba despre pastrama naturală din mușchiuleț de porc. Spre deosebire de salamuri, crenvurști sau parizer, acest tip de produs este o piesă întreagă de carne, nu un amestec de resturi și aditivi.

Singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea. Este foarte bun pentru sănătatea creierului

Singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea

Pastrama naturală de mușchiuleț de porc este o sursă de proteină pură. Fiind o bucată de mușchi, oferă proteine de înaltă calitate necesare regenerării celulare. De altfel, are un conținut de vitamina B12. Această vitamină este importantă pentru ca sistemul nervos să funcționeze, iar degradarea cognitivă să fie prevenită.

De asemenea, nu există aditivi ascunși. Dacă pastrama este aleasă dintr-o sursă de încredere sau preparată tradițional, nu conține amidon, zaharuri sau coloranți.

Alimente benefice pentru creier

Dr. Vlad Ciurea mai susținea că există alte 3 alimente benefice pentru creier.

„Sunt trei alimente foarte benefice pentru creier. Toate vegetalele, toate fructele și toate semințele. Pentru creier, în plus, este usturoiul, busuiocul și pătrunjelul. Consum foarte puțin usturoi, deoarece îmi provoacă arsuri la stomac, dar știu că face foarte bine. Este dovedit faptul că usturoiul curăță arterele.

Cele non-benefice, aceste proteine cu prăjeli nu sunt bune. Sunt o greutate pentru creier. Mai există și cele trei prafuri albe toxice: unul este cel care se prizează, al doilea este zahărul și al treilea este sarea în exces”, a precizat medicul neurochirurg Vlad Ciurea, arată Cancan.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

ANUNȚ AUR solicită explicații MAE și Ambasadei Ucrainei după tratamentul aplicat deputatului Petru-Gabriel Negrea
16:14
AUR solicită explicații MAE și Ambasadei Ucrainei după tratamentul aplicat deputatului Petru-Gabriel Negrea
LIFESTYLE Cât costă să trăiești o lună în Los Angeles. Cât plătește un român pentru chirie, facturi, transport, mâncare și asigurare medicală
16:04
Cât costă să trăiești o lună în Los Angeles. Cât plătește un român pentru chirie, facturi, transport, mâncare și asigurare medicală
DECES Doliu în muzica românească: compozitorul Dan Bălan s-a stins din viață
15:51
Doliu în muzica românească: compozitorul Dan Bălan s-a stins din viață
ANALIZĂ Psihiatrul Gabriel Diaconu: O crimă mioritică. De ce invidia ucide mai mult decât corupția. Ce împinge niște copii să omoare un copil
15:19
Psihiatrul Gabriel Diaconu: O crimă mioritică. De ce invidia ucide mai mult decât corupția. Ce împinge niște copii să omoare un copil
INCIDENT Consilier PNL atacat cu securea într-un magazin din Gorj. „Am venit să te omor”
14:43
Consilier PNL atacat cu securea într-un magazin din Gorj. „Am venit să te omor”
ANALIZĂ EXCLUSIV Președintele absent. Fostul șef al spionilor condamnă politica externă dusă de Nicușor Dan: „Este o inadecvare profundă la funcție/Un «mers teleleu» într-o funcție care cere luciditate, ritm și autoritate”
14:11
Președintele absent. Fostul șef al spionilor condamnă politica externă dusă de Nicușor Dan: „Este o inadecvare profundă la funcție/Un «mers teleleu» într-o funcție care cere luciditate, ritm și autoritate”
Mediafax
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Digi24
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi reformate companiile într-un an, minte
Cancan.ro
Alimentele care duc la boli fatale. Dr. Sava trage semnalul de alarmă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Adevarul
Cine este Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat în timpul protestelor din Minneapolis împotriva agenților ICE
Mediafax
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de ce ar trebui să ținem cont: „Să fie ușor de purtat”
Cancan.ro
Vine gerul arctic în februarie. Fenomenul meteorologic care schimbă prognoza
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Singura mașină pe care și-o dorește Ion Țiriac. Una din cele mai iconice și mai valoroase mașini din istoria automobilului
Descopera.ro
Un fizician a găsit locul din Univers unde trăiește Dumnezeu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Contracepția ar putea prelungi viața unor mamifere, arată un nou studiu
NEWS ALERT Epoca olimpicilor. După olimpicul Nicușor Dan, a apărut olimpicul Radu Miruță: „Eu mi-am propus să înțeleg niște limite ca olimpic la fizică”
15:53
Epoca olimpicilor. După olimpicul Nicușor Dan, a apărut olimpicul Radu Miruță: „Eu mi-am propus să înțeleg niște limite ca olimpic la fizică”
NEWS ALERT Radu Miruță îl laudă pe Nicușor Dan pentru imaginea României în plan extern
15:20
Radu Miruță îl laudă pe Nicușor Dan pentru imaginea României în plan extern
FLASH NEWS O furtună de zăpadă „catastrofală” lovește SUA: 20 de state declară stare de urgență, peste 13 mii de zboruri anulate, sute de mii de case fără curent
15:00
O furtună de zăpadă „catastrofală” lovește SUA: 20 de state declară stare de urgență, peste 13 mii de zboruri anulate, sute de mii de case fără curent
SPORT Alex Honnold a escaladat clădirea Taipei 101 fără corzi și echipament de siguranță. Evenimentul, transmis în direct de Netflix
14:20
Alex Honnold a escaladat clădirea Taipei 101 fără corzi și echipament de siguranță. Evenimentul, transmis în direct de Netflix
SPORT Olimpiu Moruțan, prima reacție în tricoul Rapidului. „A fost greu să mă decid, îmi doream să rămân în străinătate”. Ce spune despre FCSB
14:18
Olimpiu Moruțan, prima reacție în tricoul Rapidului. „A fost greu să mă decid, îmi doream să rămân în străinătate”. Ce spune despre FCSB
NEWS ALERT Minune pentru Michael Schumacher, la 12 ani de la accidentul care i-a schimbat viața? “Nu mai e țintuit la pat, se poate deplasa”
14:12
Minune pentru Michael Schumacher, la 12 ani de la accidentul care i-a schimbat viața? “Nu mai e țintuit la pat, se poate deplasa”

Cele mai noi

Trimite acest link pe