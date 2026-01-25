Singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea. Este foarte bun pentru sănătatea creierului

Voi știați care este singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea pentru că ar putea avea un efect benefic asupra sănătății? Este vorba despre pastrama naturală din mușchiuleț de porc, un aliment care poate fi servit în mai multe combinații culinare. Vezi mai jos ce conține acest produs alimentar și de ce poate fi foarte bun pentru sănătatea creierului.

Specialiștii au analizat, de-a lungul timpului, ce efecte au unele dintre alimente asupra organismului uman. Consumul produselor bogate în grăsimi nesănătoase, precum și în sare pot avea efecte negative asupra sănătății, derivând către diverse afecțiuni și probleme.

Singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea

Există, în schimb, un mezel care ar fi recomandat de dr. Vlad Ciurea către consum, deoarece este benefic pentru sănătatea creierului. Este vorba despre pastrama naturală din mușchiuleț de porc. Spre deosebire de salamuri, crenvurști sau parizer, acest tip de produs este o piesă întreagă de carne, nu un amestec de resturi și aditivi.

Pastrama naturală de mușchiuleț de porc este o sursă de proteină pură. Fiind o bucată de mușchi, oferă proteine de înaltă calitate necesare regenerării celulare. De altfel, are un conținut de vitamina B12. Această vitamină este importantă pentru ca sistemul nervos să funcționeze, iar degradarea cognitivă să fie prevenită.

De asemenea, nu există aditivi ascunși. Dacă pastrama este aleasă dintr-o sursă de încredere sau preparată tradițional, nu conține amidon, zaharuri sau coloranți.

Alimente benefice pentru creier

Dr. Vlad Ciurea mai susținea că există alte 3 alimente benefice pentru creier.

„Sunt trei alimente foarte benefice pentru creier. Toate vegetalele, toate fructele și toate semințele. Pentru creier, în plus, este usturoiul, busuiocul și pătrunjelul. Consum foarte puțin usturoi, deoarece îmi provoacă arsuri la stomac, dar știu că face foarte bine. Este dovedit faptul că usturoiul curăță arterele.

Cele non-benefice, aceste proteine cu prăjeli nu sunt bune. Sunt o greutate pentru creier. Mai există și cele trei prafuri albe toxice: unul este cel care se prizează, al doilea este zahărul și al treilea este sarea în exces”, a precizat medicul neurochirurg Vlad Ciurea, arată Cancan.

Autorul recomandă: