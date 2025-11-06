Prima pagină » Actualitate » Operațiunea „JUPITER 4”. Descinderi în forță ale Poliției Române la peste 300 de adrese într-un dosar de corupție, evaziune fiscală și spălare de bani

Operațiunea „JUPITER 4”. Descinderi în forță ale Poliției Române la peste 300 de adrese într-un dosar de corupție, evaziune fiscală și spălare de bani

Mihai Tănase
06 nov. 2025, 08:43, Actualitate
Operațiunea „JUPITER 4”. Descinderi în forță ale Poliției Române la peste 300 de adrese într-un dosar de corupție, evaziune fiscală și spălare de bani
Foto: Poliția Română - Captură foto

Operațiunea „Jupiter 4” întră în a patra zi de actiune. Polițiștii desfășoară peste 300 de percheziții în întreaga țară, într-un dosar mamut ce vizează combaterea infracțiunilor economico-financiare, a faptelor de corupție, evaziune fiscală și spălare de bani, dar și fapte comise cu violență, deținerii ilegale de arme și materiale explozive.

Poliția Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, desfășoară joi, 6 noiembrie, a patra zi a „operațiunii Jupiter”, una dintre cele mai ample acțiuni naționale din ultimii ani pentru combaterea criminalității organizate și a infracțiunilor economico-financiare.

„Astăzi, 6 noiembrie, polițiștii, sub supravegherea procurorilor de caz, efectuează 304 percheziții domiciliare, în cadrul unor acțiuni operative, pentru tragerea la răspundere a persoanelor implicate în comiterea de fapte penale și protejarea comunității de activitățile ilegale.

Zeci de infracțiuni investigate în cadrul operațiunii Jupiter 4

Activitățile sunt efectuate în cadrul unor dosare penale în care se fac cercetări pentru săvârșirea de infracțiuni de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală, uz de fals, obținere ilegală de fonduri, executarea de activități miniere fără permis sau licență, fals intelectual, fals informatic, acces ilegal la un sistem informatic, abuz în serviciu, corupție, abuz de încredere, delapidare, constituire a unui grup infracțional organizat, abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, bancrută frauduloasă, fals în declarații, la regimul jocurilor de noroc, contrabandă, fals informatic, prevăzute de Codul fiscal, contrafacere, spălarea banilor și la regimul deșeurilor.

De asemenea, sunt investigate fapte de tulburarea ordinii și liniștii publice, deținerea sau portul fără drept de arme neletale supuse autorizării, deținerea ori folosirea fără drept de materiale explozive, deținerea fără drept de arme de foc letale, trafic de substanțe toxice, tăiere fără drept de arbori, furt de arbori și introducere, modificare sau ștergere de date informatice în sistemul informațional integrat pentru păduri.

Acțiunile urmăresc documentarea activității infracționale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute din săvârșirea de infracțiuni sau deținute ilegal.

Persoanele depistate vor fi conduse la audieri, în vederea luării măsurilor legale în fiecare cauză.

Activitățile de astăzi se desfășoară în contextul măsurilor luate la nivelul Poliției Române, pentru combaterea infracționalității de orice fel. Pe parcursul zilei, în funcție de evoluția anchetei în fiecare caz, Poliția Română va oferi informațiile ce pot fi făcute publice”, se arată într-un comunicat al Poliției Române.

