Te-ai gândit vreodată care ar putea fi orașele europene în care turiștii beneficiază de tururi gratuite, excursii sau cafea, dacă merg cu autobuzul sau strâng gunoiul de pe stradă? De altfel, gratuitatea poate fi oferită și plimbărilor cu barca sau pentru închirierea bicicletelor. Iată mai jos detaliile.

O nouă inițiativă dorește să îi încurajeze pe oameni să aibă un comportament responsabil. Este vorba despre inițiativa CopenPay, unde în Copenhaga se urmărește să le arate călătorilor că unele acțiuni pot fi puse mai ușor în practică, fiind în favoarea climei. Mai mult decât atât, este promovat turismul sustenabil.

Comportamentul responsabil aduce, la rândul său, o serie de beneficii turiștilor. De pildă, cei care merg cu transportul în comun sau strâng gunoiul pot beneficia de gratuitate la închirirea bicicletelor sau la plimbări cu barca. De asemenea, cei care ajută în grădinile comunitare pot primi mese gratuite.

De altfel, modelul abordat de Copenhaga a fost rapid testat și de alte orașe europene (Berlin, Helsinki și Bremen).

„De la lansarea CopenPay, vara trecută, am fost întâmpinați de un interes enorm din partea orașelor și organizațiilor de turism din Europa, Asia și America de Nord, toate dorind să afle mai multe despre CopenPay și despre lecțiile pe care le-am învățat. Până acum, am împărtășit concluziile noastre despre CopenPay cu peste 100 de părți interesate”, a declarat Søren Tegen Petersen, directorul general al Wonderful Copenhagen, arată Euronews.com.

Inițiativa adoptată în Bremen

Bremen se află și el pe listă. Orașul german va oferi turiștilor beneficii similare, începând cu mai 2026 (inițiativa BremenPay). În acest sens, turiștii vor primi recompense dacă aleg călătoria sustenabilă (mers pe bicicletă, cu barca, cu trenul). De asemenea, recompense vor fi și pentru cei care își prelungesc sejurul în Bremen sau pentru cumpărăturile făcute responsabil (buticuri locale, magazine second hand).

Turiștii care prezintă dovezi (foto, bilet) pot beneficia de tururi gratuite, cafea și reduceri ale biletelor pentru obiectivele turistice.

Și orașul Berlin are în plan un proiect similar. Turiștii ar putea primi reduceri ale biletelor de intrare la muzee, mâncare gratuită și închirieri gratuite de biciclete, dacă vin cu trenul la Berlin, aleg mesele vegetariene și iau parte la activități ecologice.

Exemplul ar putea fi urmat și de Helsinki. Tot în acest an, stațiuni montane populare din Alpi (Via Lattea din Italia și Les Gets-Morzine din Franța) oferă reduceri de până la 25% la abonamentele de schi pentru vizitatorii care vin cu trenul. Recompensele sunt oferite tot pentru comportamentul responsabil.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ