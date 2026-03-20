Prima pagină » Actualitate » Singurele 3 orașe din România în care există toate cele 3 forme de relief: câmpie, deal și munte

Singurele 3 orașe din România în care există toate cele 3 forme de relief: câmpie, deal și munte

V-ați întrebat vreodată care ar fi singurele orașe din România în care există toate cele 3 forme de relief (câmpie, deal și munte)? Țara noastră are o multitudine de „comori” naturale care așteaptă să fie descoperite de cei curioși. De data aceasta, însă, atenția este centrată asupra detaliilor geografice.

Drobeta Turnu Severin, din județul Mehedinți, este primul oraș care se află pe această listă. Zona montană se regăsește în partea de nord-vest, acolo unde orașul cuprinde versanții Munților Mehedinți. Zona de deal se găsește în partea de nord și est, unde urbea se întinde pe Piemontul Getic. De altfel, orașul este construit pe terasele Dunării, care geologic aparțin de Câmpia Olteniei.

Drobeta Turnu Severin

Râmnicu Vâlcea, oraș cu 3 forme de relief

Râmnicu Vâlcea, din județul Vâlcea, este al doilea oraș care se află pe această listă. Deși pare un oraș de deal, limitele sale administrative sunt foarte vaste. În primul rând, include în partea de nord porțiuni din Munții Căpățânii (zona Feleaca). Are și o parte de deal, având în vedere că cea mai mare parte a orașului se află pe Subcarpații Getici.

De asemenea, în partea de sud, lunca largă a Oltului și terasele inferioare sunt considerate unități de relief de câmpie (capătul nordic al Câmpiei Române).

Râmnicu Vâlcea

Al treilea oraș cu 3 forme de relief este Târgu Jiu, din județul Gorj. Administrativ, orașul se întinde până spre poalele Munților Vâlcan. De altfel, orașul este înconjurat de Subcarpații Getici (Dealul Târgului), iar urbea este situată și într-o „câmpie piemontană” (Depresiunea Târgiu Jiu), care are regim de câmpie (relief plat și altitudine joasă).

Târgu Jiu

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Un PNL-ist a scăpat o înjurătură la Tribuna Parlamentului, în timpul dezbaterilor pe buget: P…a mea!
10:37
Un PNL-ist a scăpat o înjurătură la Tribuna Parlamentului, în timpul dezbaterilor pe buget: P…a mea!
TRANSPORT Ciprian Șerban anunță construirea unui nou drum expres în România. În cât timp ar urma să fie gata
10:34
Ciprian Șerban anunță construirea unui nou drum expres în România. În cât timp ar urma să fie gata
SCANDALOS Dialog uluitor între un șofer din Vâlcea și un agent de poliție. Bărbatul a scos 200 de lei din buzunar: ”Ia și tu un suc”. Cum a reacționat agentul
09:49
Dialog uluitor între un șofer din Vâlcea și un agent de poliție. Bărbatul a scos 200 de lei din buzunar: ”Ia și tu un suc”. Cum a reacționat agentul
CONTROVERSĂ Scandalul PSD-USR pe trotinetă continuă. După ce a ajuns subiect de glume USR-iste pentru că a venit la Parlament cu o trotinetă medicinală, senatorul Zamfir deplânge politizarea „simbolului copilăriei”
09:33
Scandalul PSD-USR pe trotinetă continuă. După ce a ajuns subiect de glume USR-iste pentru că a venit la Parlament cu o trotinetă medicinală, senatorul Zamfir deplânge politizarea „simbolului copilăriei”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Problema cu noul acord al SUA rămâne faptul că Nicușor Dan a simțit nevoia să treacă din nou prin Parlament, chiar dacă nu era nevoie”
09:00
Dan Dungaciu: „Problema cu noul acord al SUA rămâne faptul că Nicușor Dan a simțit nevoia să treacă din nou prin Parlament, chiar dacă nu era nevoie”
NEWS ALERT Alunecare de teren în Brașov. Pietrele lui Solomon au luat-o la vale, iar zona a devenit tot mai instabilă
08:57
Alunecare de teren în Brașov. Pietrele lui Solomon au luat-o la vale, iar zona a devenit tot mai instabilă
Mediafax
O nouă tehnologie de producere a energiei termice și electrice este analizată de oficiali ai statului și industrie, într-o vizită tehnică în Germania.
Digi24
Între Donald Trump și Benjamin Netanyahu ar putea apărea foarte curând o „ruptură”. „Israelul nu se teme de haos”
Cancan.ro
Câți bani cere Andra Măruță pentru a cânta la o nuntă în 2026. Și-a mărit tariful, după ce Cătălin Măruță a fost concediat de la Pro TV
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Adevarul
O rachetă a explodat lângă o echipă de propagandiști ruși: momentul a fost surprins în timpul unei filmări în Liban
Mediafax
Persoanele care fac cumpărături frecvent și stau mult timp pe rețelele sociale ar putea fi considerate dependente
Click
Prima reacție a lui Andi Moisescu și a echipei sale la plecarea de la Pro TV! „Ne-am reinventat mereu pe fugă”
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Cancan.ro
Toboșarul lui Smiley și al Andrei vrea să își lase mama bolnavă pe drumuri. Scandal fără precedent, la un an după ce a fost condamnat la închisoare
Ce se întâmplă doctore
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical și suferă de o boală gravă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
RAR prezintă o mașină clasică: fost „cal de muncă” pentru fermieri, azi piesă de colecție
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Descopera.ro
Printr-un „noroc incredibil”, Telescopul Hubble a surprins o cometă în timp ce se dezintegra
FLASH NEWS Cinci state europene și Japonia, gata să intervină pentru pentru deblocarea strâmtorii Ormuz: Condamnăm atacurile asupra navelor comerciale în Golf
10:42
Cinci state europene și Japonia, gata să intervină pentru pentru deblocarea strâmtorii Ormuz: Condamnăm atacurile asupra navelor comerciale în Golf
Gândul de Vreme Cum se schimbă vremea în orele următoare: lapoviță, ninsoare și rafale de vânt. Prognoza detaliată de la ANM, pentru Gândul
10:38
Cum se schimbă vremea în orele următoare: lapoviță, ninsoare și rafale de vânt. Prognoza detaliată de la ANM, pentru Gândul
ACTUALITATE Electrocasnicul care te „rupe” la bani primăvara. Consumă mult și te costă 100 lei în fiecare lună, în factura la curent
10:28
Electrocasnicul care te „rupe” la bani primăvara. Consumă mult și te costă 100 lei în fiecare lună, în factura la curent
ENERGIE UE anunță compensări pentru energie și reducerea taxelor, după explozia prețurilor la carburanți. România cere ajustarea costurilor legate de poluare
10:10
UE anunță compensări pentru energie și reducerea taxelor, după explozia prețurilor la carburanți. România cere ajustarea costurilor legate de poluare
ANALIZA de 10 Moscova nu crede în lacrimi. Exact când aveau mai multă nevoie de ajutor, aliații Rusiei sunt lăsați să se descurce singuri. „Un cimitir al alianțelor, o retrogradare strategică”
10:00
Moscova nu crede în lacrimi. Exact când aveau mai multă nevoie de ajutor, aliații Rusiei sunt lăsați să se descurce singuri. „Un cimitir al alianțelor, o retrogradare strategică”
RĂZBOI Militari greci au doborât două rachete lansate din Iran către Arabia Saudită cu sistemul Patriot. E prima intervenție a Greciei în războiul din Orient
09:49
Militari greci au doborât două rachete lansate din Iran către Arabia Saudită cu sistemul Patriot. E prima intervenție a Greciei în războiul din Orient

Cele mai noi

Trimite acest link pe