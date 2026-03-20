Singurele 3 orașe din România în care există toate cele 3 forme de relief: câmpie, deal și munte

V-ați întrebat vreodată care ar fi singurele orașe din România în care există toate cele 3 forme de relief (câmpie, deal și munte)? Țara noastră are o multitudine de „comori” naturale care așteaptă să fie descoperite de cei curioși. De data aceasta, însă, atenția este centrată asupra detaliilor geografice.

Drobeta Turnu Severin, din județul Mehedinți, este primul oraș care se află pe această listă. Zona montană se regăsește în partea de nord-vest, acolo unde orașul cuprinde versanții Munților Mehedinți. Zona de deal se găsește în partea de nord și est, unde urbea se întinde pe Piemontul Getic. De altfel, orașul este construit pe terasele Dunării, care geologic aparțin de Câmpia Olteniei.

Râmnicu Vâlcea, oraș cu 3 forme de relief

Râmnicu Vâlcea, din județul Vâlcea, este al doilea oraș care se află pe această listă. Deși pare un oraș de deal, limitele sale administrative sunt foarte vaste. În primul rând, include în partea de nord porțiuni din Munții Căpățânii (zona Feleaca). Are și o parte de deal, având în vedere că cea mai mare parte a orașului se află pe Subcarpații Getici.

De asemenea, în partea de sud, lunca largă a Oltului și terasele inferioare sunt considerate unități de relief de câmpie (capătul nordic al Câmpiei Române).

Al treilea oraș cu 3 forme de relief este Târgu Jiu, din județul Gorj. Administrativ, orașul se întinde până spre poalele Munților Vâlcan. De altfel, orașul este înconjurat de Subcarpații Getici (Dealul Târgului), iar urbea este situată și într-o „câmpie piemontană” (Depresiunea Târgiu Jiu), care are regim de câmpie (relief plat și altitudine joasă).

Autorul recomandă: