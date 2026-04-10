Orașul european unde poți mânca cel mai bine în vacanță. Poți să înveți să și gătești dacă vrei

Un oraș european a fost desemnat drept cea mai bună destinație pentru pasionații de gastronomie. Titan Travel a realizat recent un studiu în care a analizat oferta de cursuri de gătit, evaluările lor, prețurile, dar și interesul rezultat din căutările online. Rezultatul a fost că Florența din Italia reprezintă cea mai bună alegere pentru vacanțele dedicate experiențelor culinare.

Florența nu este singurul astfel de oraș, în top mai regăsim și Palermo, pe locul doi și Bologna pe locul al treilea. Roma este pe locul patru, la egalitate cu capitala Portugaliei, Lisabona. Acestea sunt urmate de Veneția, aflată pe locul cinci, la egalitate cu Bruxelles și Barcelona, relatează Express.

Experții spun că Florența oferă 213.300 de experiențe culinare, inclusiv 231 de cursuri de gătit. Dintre ele, un procent de 74,5% au primit evaluări de cel puțin patru stele.

Cassie Stickland, manager de produs la Titan Travel, a spus că turiștii își doresc mai mult decât simple vizite la obiective turistice.

„Călătorii vor să simtă cu adevărat atmosfera unei destinații. Mâncarea este o modalitate excelentă de a face asta, pentru că te conectează direct la viața și tradițiile locale. Participarea la un curs de gătit în străinătate îți oferă șansa să faci ceva practic, să înveți ceva nou și să te întorci acasă cu o abilitate utilă”, a spus ea.

Citește și

FLASH NEWS Audiența Realitatea Plus a explodat după încercarea CNA de a închide televiziunea. Ce cifre s-au dublat
13:00
Audiența Realitatea Plus a explodat după încercarea CNA de a închide televiziunea. Ce cifre s-au dublat
RELIGIE Semnificația Învierii Domnului: De ce este Paștele cea mai importantă sărbătoare a creștinătății
13:00
Semnificația Învierii Domnului: De ce este Paștele cea mai importantă sărbătoare a creștinătății
SĂNĂTATE Specialist în nutriție, dezvăluie secretul tinereții veșnice: „Dacă vreți un antioxidant foarte puternic și destul de ieftin, îl aveți chiar aici”
12:38
Specialist în nutriție, dezvăluie secretul tinereții veșnice: „Dacă vreți un antioxidant foarte puternic și destul de ieftin, îl aveți chiar aici”
COMERȚ Cât costă cel mai scump drob de miel din Mega Image. Pentru mulți români, a devenit o delicatesă
10:52
Cât costă cel mai scump drob de miel din Mega Image. Pentru mulți români, a devenit o delicatesă
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „În America, războaiele au fost declanșate de președinți, dar erau ipocriți. Ei au hotărât orice acțiune militară”
10:30
Ion Cristoiu: „În America, războaiele au fost declanșate de președinți, dar erau ipocriți. Ei au hotărât orice acțiune militară”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Am avut un proiect măreț, să scot o carte uriașă numită Dicționar de locuri, întâmplări și personaje”
10:00
Ion Cristoiu: „Am avut un proiect măreț, să scot o carte uriașă numită Dicționar de locuri, întâmplări și personaje”
Mediafax
Istoria agitată a unui conac englezesc. A aparținut unui rege, acum este abandonat
Digi24
De ce China poate câștiga războiul din Iran fără să tragă un singur foc
Cancan.ro
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta, discuție inedită cu Cristi Chivu: „Îți vom da numerele de telefon”
Adevarul
Cine a câștigat și cine a pierdut în negocierea pentru șefii parchetelor. Fost consilier prezidențial: „Putem specula că în pachet au intrat și șefii serviciilor”
Mediafax
Cum se vopsesc ouăle de Paște natural: Trucuri cu coji de ceapă, sfeclă sau varză roșie
Click
Locul din România unde primăvara arată spectaculos. Poți admira magnolii rare, vechi de un secol
Digi24
Trump. despre influencerii MAGA: „Au un IQ scăzut. Sunt proști”. Ce spune despre Brigitte Macron
Cancan.ro
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
Ce se întâmplă doctore
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Restricții în trafic de Paște. Unde se circulă cel mai greu?
Descopera.ro
Prea multă ciocolată te-ar putea ucide. Cât este prea mult?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Chiar și dietele eșuate pot aduce beneficii pe termen lung pentru sănătate, arată un studiu
SPORT Mesajul TULBURĂTOR al lui Florin Răducioiu în ziua înmormântării lui Mircea Lucescu: „Bună dimineaţa, Nea Mircea!”
13:09
Mesajul TULBURĂTOR al lui Florin Răducioiu în ziua înmormântării lui Mircea Lucescu: „Bună dimineaţa, Nea Mircea!”
FLASH NEWS Reuters: Șeful NATO, Mark Rutte, le-a transmis aliaților că Trump dorește angajamente „concrete“ privind Strâmtoarea Ormuz în câteva zile
12:54
Reuters: Șeful NATO, Mark Rutte, le-a transmis aliaților că Trump dorește angajamente „concrete“ privind Strâmtoarea Ormuz în câteva zile
AGRICULTURĂ PUBLICITATE: Fundația Best 4 Life se alătură organizării expoziției AgriXpo Brașov 2026
12:42
PUBLICITATE: Fundația Best 4 Life se alătură organizării expoziției AgriXpo Brașov 2026
SPORT Gigi Becali a dezvăluit cea mai frumoasă AMINTIRE pe care o are cu Mircea Lucescu. „M-a uimit. E talent şi geniu”
12:41
Gigi Becali a dezvăluit cea mai frumoasă AMINTIRE pe care o are cu Mircea Lucescu. „M-a uimit. E talent şi geniu”
SPORT Corina Ungureanu, mesaj dur despre actualitatea în gimnastică: „Numărul antrenorilor este extrem de mic”
12:10
Corina Ungureanu, mesaj dur despre actualitatea în gimnastică: „Numărul antrenorilor este extrem de mic”
FLASH NEWS Zelenski îi aduce vești bune lui Orban, în prag de alegeri. Președintele anunță când va finaliza Ucraina reparațiile la conducta Drujba
12:09
Zelenski îi aduce vești bune lui Orban, în prag de alegeri. Președintele anunță când va finaliza Ucraina reparațiile la conducta Drujba

Cele mai noi

Trimite acest link pe