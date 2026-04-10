Orașul european unde poți mânca cel mai bine în vacanță. Poți să înveți să și gătești dacă vrei

Un oraș european a fost desemnat drept cea mai bună destinație pentru pasionații de gastronomie. Titan Travel a realizat recent un studiu în care a analizat oferta de cursuri de gătit, evaluările lor, prețurile, dar și interesul rezultat din căutările online. Rezultatul a fost că Florența din Italia reprezintă cea mai bună alegere pentru vacanțele dedicate experiențelor culinare.

Florența nu este singurul astfel de oraș, în top mai regăsim și Palermo, pe locul doi și Bologna pe locul al treilea. Roma este pe locul patru, la egalitate cu capitala Portugaliei, Lisabona. Acestea sunt urmate de Veneția, aflată pe locul cinci, la egalitate cu Bruxelles și Barcelona, relatează Express.

Experții spun că Florența oferă 213.300 de experiențe culinare, inclusiv 231 de cursuri de gătit. Dintre ele, un procent de 74,5% au primit evaluări de cel puțin patru stele.

Cassie Stickland, manager de produs la Titan Travel, a spus că turiștii își doresc mai mult decât simple vizite la obiective turistice.

„Călătorii vor să simtă cu adevărat atmosfera unei destinații. Mâncarea este o modalitate excelentă de a face asta, pentru că te conectează direct la viața și tradițiile locale. Participarea la un curs de gătit în străinătate îți oferă șansa să faci ceva practic, să înveți ceva nou și să te întorci acasă cu o abilitate utilă”, a spus ea.

