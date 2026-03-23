O capitală europeană mică poate fi destinația perfectă pentru o escapadă de neuitat, cu peisaje vibrante, arhitectură contrastantă și bere ieftină

O capitală europeană mică, dar vibrantă, unde arhitectura contrastantă, berea ieftină și politica înflăcărată se întâlnesc într-un mod spectaculos, reprezintă destinația de vis pentru o escapadă de neuitat. Dacă te-ai săturat de zone turistice supraaglomerate și ai nevoie de o ieșire ușoară în oraș, s-ar putea să te coste doar un zbor de 13 lire sterline, în luna aprilie, pentru a vizita una dintre cele mai directe națiuni ale Europei.

Cu zboruri din Londra, Manchester, Edinburgh și Leeds, situată în inima Europei, Bratislava poate fi la o aruncătură de băț de următoarea ta călătorie ieftină, notează express.co.uk. Fiind capitala Slovaciei, orașul este o destinație perfectă pentru călătorii care doresc să descopere o țară mică, încă confundată frecvent cu Slovenia și – în cazul nostalgicilor istoriei – chiar și cu Cehoslovacia.

La peste 30 de ani de la căderea Cortinei de Fier, Bratislava este un oraș diferit de ceea ce a fost odinioară sub regimul comunist. Deși părți din peisajul său au fost păstrate sub forma unei arhitecturi sovietice uneori uluitoare, alteori tulburătoare, oferă acum o privire asupra unei capitale europene compacte, cu un castel unic, priveliști uimitoare, o istorie bogată, o cultură animată a barurilor și o politică încărcată, discutată de localnici la o bere relativ ieftină.

Trei sferturi din oraș oferă influențe gotice, baroce și chiar otomane pline de farmec – un amestec arhitectural care conferă Bratislavei un aer ușor neobișnuit. Printre cele mai atrăgătoare repere ale sale se numără Biserica Sfânta Elisabeta, în nuanțe pastelate, mai cunoscută sub numele de Biserica Albastră.

Stilul său Art Nouveau fantezist arată ca și cum ar fi fost scos direct dintr-un basm. Dar cel mai emblematic reper al Bratislavei este, fără îndoială, Castelul Bratislava, cocoțat deasupra Dunării. Cu zidurile sale albe și cele patru turnuri de colț, seamănă cu o masă inversată.

Și, apropo de structuri inversate, Clădirea Radiodifuziunii Slovace este, fără îndoială, cea mai îndrăzneață piesă de arhitectură din epoca sovietică a orașului. Proiectată în anii ’60, forma sa piramidală izbitoare încă găzduiește postul național de radio, deși actualul guvern condus de Robert Fico, prietenos cu Rusia, a îngrădit în mare măsură independența instituției, comentează sursa citată.

Bratislava înseamnă și politică

Așadar, Bratislava de astăzi este și despre politică pentru că Slovacia se învecinează cu Ucraina, iar în ultimii ani mulți ucraineni au sosit aici, învățând limba și reconstruindu-și viața. Și, deși țara rămâne sigură sub umbrela NATO, climatul politic intern pare din ce în ce mai tensionat.

Pentru vizitatorii dispuși să asculte, există ceva unic și captivant în a ajunge într-un moment în care localnicii se luptă activ cu direcția pe care o va lua țara lor – în special sub Fico, cel care a supraviețuit unei tentative de asasinat, în 2024, după ce a fost împușcat de mai multe ori.

În Slovacia, politica este discutată în jurul unei halbe sau două. Sau trei. Berea de aici este renumită pentru ieftinitatea turiștilor occidentali. În unele locuri, prețul poate scădea până la 1,70 lire sterline pentru o halbă mare, deși acestea sunt de obicei în afara centrului orașului.

Cu toate acestea, ajungerea acolo este ușoară și rapidă, datorită serviciilor precum Bolt și Uber, ale căror prețuri mici au remodelat scena transportului orașului (și i-au frustrat pe taximetriștii tradiționali în acest proces).

Pentru ceva mai central, dar totuși local, încercați un Pub relaxat precum Výčap U Ernőho, cu o atmosferă impecabilă de mese în aer liber, lângă istorica Piață Veche. Ori de câte ori comandați mâncare, nu ratați Kofola – o versiune probabil mai gustoasă de Cola – și bryndzové halušky, găluștele de cartofi cu brânză de oaie, îndrăgitele țării. Pentru o experiență culinară euforică, luați un taxi până la restaurantul Bistric, care îmbină bucătăria locală și internațională în mese delicioase.

Și dacă vă doriți ceva mai familiar, The Dubliner Irish Pub oferă o alternativă mai zgomotoasă, cunoscut pentru atmosfera sa animată și publicul de expatriați – deși nu întotdeauna adorat de localnici.

Pentru un apus de soare minunat, urcați pe Slavín și admirați priveliști panoramice asupra orașului, în timp ce reîmprospătați trecutul său. Monumentul și cimitirul de pe deal comemorează soldații sovietici care au murit eliberând orașul în etapele finale ale celui de-Al Doilea Război Mondial.

Pentru cei intrigați de forțele extraterestre, mergeți la Most SNP, mai cunoscut sub numele de Podul OZN. Puntea sa de observație, asemănătoare unei farfurii zburătoare, oferă vederi panoramice asupra orașului, alături de un restaurant care este, în cel mai bun caz, extrem de scump – dar merită doar pentru peisaj.

Iar când vă săturați de Bratislava, e bine să știți că orașul se află la intersecția dintre alte două mari capitale dunărene, Viena și Budapesta, așa că puteți lua o barcă, puteți arunca o ultimă privire asupra orizontului și vă puteți lua rămas bun (sperăm că nu pentru totdeauna) de la Micul Oraș Mare.

TOP 20 – Orașele din România cu cel mai mare consum de bere. Câte sticle bea săptămânal un bucureștean, un ieșean sau un clujean

Orașul de pe litoral supranumit „cel mai ieftin loc din lume”. Cât costă chiria și o bere