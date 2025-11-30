🚨 Pace în Ucraina. Dezvăluire WSJ: Pe masa negocierilor din Miami se află calendarul alegerilor din Ucraina și „schimbul de teritorii”

19:44

Potrivit The Wall Street Journal, negocierile de astăzi din Florida vizează calendarul alegerilor din Ucraina, posibilitatea unui schimb de teritorii între Rusia și Ucraina, precum și o serie de alte probleme pe care sunt disensiuni între Kiev și Washington.

Negociatorul șef al lui Donald Trump, Steve Witkoff, anunță și el că este o atmosferă pozitivă la negocierile din Miami. Presa speculează pe marginea faptului că omul de bază al lui Donald Trump nu s-a mai bărbierit de câteva zile și așa a apărut și la negocierile cu ucrainenii, însă potrivit corespondenților de la fața locului, în Miami Witkoff a apărut destul de vioi.

Discuțiile dintre delegația SUA și cea ucraineană ar fi luat, de fapt, o pauză după 2 ore.

Un șef din MAE Ucraina a scris că „întâlnirea este foarte captivantă și constructivă”

„A fost un început bun al întâlnirii curente. Foarte captivantă și până acum constructivă. O atmosferă caldă, care favorizează un rezultat potențial progresiv. Conduce excelent lui Marco Rubio. Ca și la Geneva, apreciez atitudinea lui Jared Kushner și modul în care își expune viziunea”, a scris prim-vicepreședintele MAE al Ucrainei.