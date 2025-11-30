Prima pagină » Actualitate » Pace în Ucraina. Ginerele lui Trump, Rubio și Witkoff se întâlnesc în SUA cu delegația ucraineană

30 nov. 2025, 09:29, Actualitate
Delegația de la Kiev a sosit în SUA ca să stabilească în următoarele zile pașii pentru soluționarea conflictului din Ucraina. Anunțul a fost făcut de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe canalul său de Telegram.

Întâlnirea delegațiilor SUA și Ucrainei are loc astăzi, în Florida. 

Secretarul de Stat al SUA Marco Rubio și trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, se vor întâlni cu delegația ucraineană în Florida duminică pentru a discuta planul Washingtonului de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, informează AFP, citând un oficial american.

La întâlnire va fi prezent și ginerele lui Trump, Jared Kushner, care a avut un rol determinant în procesul de pace din Gaza.

Marco Rubio, șeful diplomației americane, a participat la consultări cu partea ucraineană la Geneva în weekendul trecut.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat anterior că delegația ucraineană condusă de Rustem Umerov sosește în SUA pentru a continua discuțiile privind planul de pace.

Pe de altă parte, Kremlinul a admis că Steve Witkoff se va întâlni și el cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova la începutul săptămânii viitoare . Donald Trump a recunoscut că mai multe puncte din planul de pace rămân nerezolvate și provoacă dezacorduri între părți.

