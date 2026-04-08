În 1971, astronautul David Scott a decis să realizeze o demonstrație științifică pentru elevii de clasa a VI-a pe orbita lunară la cererea publicului. Ținea într-o mână o pană de șoim și în cealaltă un ciocan geologic. Comandantul a lăsat să cadă ambele obiecte de la aceeași înălțime, reamintește 20minutos.

Comandantul Scott a explicat în fața camerei că era vorba despre un experiment pentru a explica legile gravitației formulate cu vreo jumătate de milieniu în urmă de Galileo Galilei. În lipsa gravitației o pană de șoim și un ciocan planează la fel.

„Am făcut o descoperire foarte importantă despre căderea obiectelor în câmpuri gravitaționale”, a comentat Scott la cererea audienței planetare. Experimentul care demonstra teoria lui Galilei fusese deja executat și pe Pământ, în aceleși condiții, dar artificiale.

Astronautul Charlie Duke a fost cel care a surprins experimentul realizat de comandantul Scott, care a găsit pe Lună cel mai bun loc pentru a confirma descoperirile lui Galileo Galilei.

„Avea dreptate”, a adăugat în videoclip după ce a observat că ambele obiecte cădeau cu aceeași viteză. Și acest lucru a devenit una dintre cele mai clare dovezi despre modul în care funcționează legile gravitației, preia 20minutos o știre veche de peste 5o de ani.

