Paradă militară de amploare în Coreea de Nord. Kim Jong-un a scos pe străzile Phenianului rachetele NUCLEARE

Coreea de Nord a marcat cu mult fast aniversarea a 80 de ani de la înfiinţarea Partidului Muncitorilor, organizând o paradă militară de amploare. Pe străzile Phenianului, sub privirile unor înalți oaspeți, au fost scoase pentru defilare și temutele rachete nucleare, cu care Kim Jong-un amenință Sudul și întreaga regiune.

Printre cei care au onorat invitația liderului nord-coreean s-au numărat prim-ministrul chinez Li Qiang şi fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev.

De la rachete balistice la drone de atac

„O mare paradă militară pentru celebrarea celei de-a 80-a aniversări a fondării Partidului Muncitorilor din Coreea a avut loc în piaţa Kim Il Sung, la 10 octombrie”, a informat, scurt, agenţia oficială de presă KCNA.

Printre armele expuse la această paradă la loc de cinste au figurat rachetele balistice intercontinentale (ICBM), capabile să atingă teritoriul SUA, şi vehiculele de lansare a dronelor de atac.

BREAKING: North Korea marks 80th anniversary of its ruling party with a grand military parade, showcasing the Hwasong-20 intercontinental ballistic missile pic.twitter.com/368KQyjmjj — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 10, 2025

Recent, la 3 septembrie, Kim Jong-un a participat, alături de Xi Jinping şi Vladimir Putin, la o uriașă paradă militară organizată la Beijing pentru celebrarea a 80 de ani de la victoria împotriva Japoniei şi sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Promisiunea lui Kim Jong-un

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a promis că țara sa va deveni „cel mai bun paradis socialist din lume”, în cadrul evenimentului festiv organizat la Phenian. În discursul său, el a lăudat așa-numita luptă a Coreei de Nord împotriva „amenințării militare conduse de SUA” și a subliniat că țara sa urmărește dezvoltarea simultană a armelor nucleare și a economiei, pentru a face față „amenințărilor crescânde de război nuclear ale imperialiștilor americani” – „Voi transforma, cu siguranță, această țară într-un teritoriu mai bogat și mai frumos și în cel mai bun paradis socialist din lume”.

De la oprirea negocierilor privind armele nucleare nord-coreene purtate cu președintele american Donald Trump, în 2019, Kim Jong-un a accelerat extinderea capacității militare nucleare a țării sale.

Mai mult, în ultima perioadă, după începerea războiului din Ucraina, Phenianul a prioritizat relațiile cu Moscova, trimițând trupe și arme convenționale pentru a sprijini forțele ruse. De asemenea, contactele cu China au fost intensificate, consolidând poziția diplomatică a lui Kim.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Kim Jong-Un își consolidează noi alianțe regionale/ COREEA DE NORD, alianță cu Vietnamul

ÎNTÂLNIREA dintre Vladimir Putin și Kim Jong-Un s-a încheiat/ Rusia și Coreea de Nord sfidează presiunile Occidentului