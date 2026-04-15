Parcul Tineretului va avea prima grădină de ploaie din București

Asociația Parcul Natural București a anunțat că au început demersurile pentru amenajarea primei grădini de ploaie din Capitală.

Este vorba despre un spațiu din Parcul Tineretului situat într-o zonă în care pământul era angrenat la fiecare ploaie mare pe trotuar, iar de aici, mai departe, la canalizare.

Conceptul de „grădină de ploaie” („rain garden”) vizează reținerea apei de ploaie în sol prin utilizarea drenajelor, remodelarea pantei terenului și plantarea unor specii rezistente atât la secetă, cât și la umiditate, potrivit informațiilor publicate de asociație pe pagina sa de Facebook. În același timp, spațiul poate deveni un habitat prielnic pentru fluturi și broscuțe.

„Apa este ce mai importantă resursă în vremurile pe care le care trăim, iar spaţiile verzi au un rol important în retenţia ei şi în reglarea temperaturii din oraş prin evapotranspiraţie. Sub presiunea evidentă a schimbărilor climatice, perioadele de secetă prelungită vor alterna cu ploi abundente, iar oraşele şi spaţiile verzi trebuie regândite pentru a face faţă acestor provocări”, transmite sursa citată.

Proiectul este implementat în parteneriat cu: Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, peisagiştii Diana Culescu şi Mihai Culescu, City Garden şi Cris Garden.

Asociaţia face apel la biciclişti să înţeleagă importanţa amenajării şi să nu mai folosească scurtătura creată prin acea peluză.

Intervenţia este finanţată prin programul strategic Platforma de mediu pentru Bucureşti, iniţiat de Fundaţia Comunitară Bucureşti.

Recomandările autorului: