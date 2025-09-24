Parlamentarii USR vor PLAFONAREA prețului apei îmbuteliate în aeroporturi, gări și metrou

Apa îmbuteliată ar putea costa maximum 3 lei în aeroporturi, gări, autogări, porturi și stații de metrou. Un grup de parlamentari USR a depus un proiect de lege care vizează protejarea consumatorilor în spațiile unde oamenii nu au alternative reale de cumpărare.

Un nou proiect legislativ depus în Parlament propune ca sticlele de apă de 0,5 litri vândute în aeroporturi, gări, autogări, porturi, stațiile de metrou, dar și în benzinării și stațiile de servicii de pe autostrăzi să aibă un preț plafonat de cel mult 3 lei, TVA inclus.

Inițiatorii arată că, după introducerea regulilor de securitate privind lichidele în aeroporturi, pasagerii sunt obligați să predea sticlele cu apă la control și sunt nevoiți să cumpere la prețuri chiar și de patru ori mai mari decât cele din magazinele obișnuite.

În expunerea de motive se face trimitere și la exemple din alte țări: în Grecia și Cipru o sticlă de apă la aeroport costă maximum 0,60 euro, iar în Spania autoritatea aeroportuară a fixat un preș maxim de 1 euro. Totodată, încă din 2016, Asociația europeană a operatorilor de aeroporturi a recomandat ca prețul să nu depășească 1 euro pentru 500 ml de apă.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor ar urma să fie făcute de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

