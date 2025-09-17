Prima pagină » Actualitate » Înmormântare de maximă siguranță la Craiova. Rudele interlopului ucis în urma războiului dintre clanuri vin din arest direct la slujbă

Elena Ailuţoaei
17 sept. 2025, 09:19, Actualitate
Patru dintre inculpații arestați preventiv după conflictul violent din Craiova, soldat cu un mort și 7 răniți au primit acordul instanței să participe la înmormântarea lui Mustafa Dumitru, zis Aurel Banu. 

Patru dintre barbații arestati, Mustafa Marin, Mustafa Lache, Zamfir Vasile și Zamfir Fănel, vor putea să își ia rămas bun de la Mustafa Dumitru, zis Aurel Banu, care a murit în urma conflictului de sâmbătă dimineața, cel care va fi condus pe ultimul drum azi.

Judecătorii au admis cererea acestora de a participa la slujba de înmormântare ce va începe la ora 12:00 la Biserica Cuvioasa Parascheva din cartierul Romanești, Craiova, urmată de înhumarea din cimitirul Romanești.

Deși sunt arestați pentru 30 de zile, inculpații vor fi scoși din arest pentru maximum trei ore, strict pentru ceremonie, și vor fi în permanență însoțiți de polițiști.

De asemenea, instanța a separat cauza pentru inculpații Adîr Petre Remus și Adîr Nicu, urmând ca aceștia să fie citați și aduși cu mandat la termenul de miercuri dimineață.

De la ce a izbucnit războiul sângeros dintre clanuri

Noi detalii ies la iveală în cazul luptei dintre cele două clanuri din Craiova, soldată cu un mort și mai mulți răniți. Victima este unchiul miresei, Mustafa Dumitru, zis Aurel Banu, iar autorul crimei ar fi vărul ginerelui. Totul ar fi pornit după ce fata, „vândută” cu 50.000 de euro, a decis să se întoarcă la părinți la un an de la căsătorie, iar familia soțului a cerut banii înapoi.

Anchetatorii spun că tensiunile dintre cele două familii au izbucnit după ce mireasa, căsătorită în 2023 la vârsta de 16 ani, a decis să se întoarcă în casa părintească. Familia soțului, care plătise 50.000 de euro pentru căsătorie, a cerut restituirea sumei, dar părinții fetei au refuzat.

„În urmă cu doi ani sau mai mulți, cele două părți au dorit să îi căsătorească, fără ca părinții fetei să fie de acord. Au început amenințările: verii sau neamurile băiatului veneau mereu la fată și amenințau părinții că îi vor tăia, că-i va omorî”, a declarat la Antena 3 CNN liderul rromilor, Vasile Velcu Nazdravan.

Conflictul s-a amplificat după ce tânăra a depus plângere la poliție, acuzând că era amenințată de soțul ei, și a obținut un ordin de protecție pentru șase luni. Însă tensiunile nu au dispărut, iar sâmbătă au culminat cu scene de violență extremă. Aproape 20 de martori au asistat la momentul în care cinci mașini s-au ciocnit în trafic, iar din ele au coborât zeci de indivizi înarmați.

În haosul creat, mai multe persoane au fost rănite, iar unchiul miresei a căzut la pământ după ce a fost atacat mortal.

Suspectul crimei, un tânăr de 20 de ani, a fost reținut, iar alți șase indivizi sunt acum în custodia poliției.

