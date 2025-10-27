Arhiepiscopia Bucureștilor a pus la dispoziția cetățenilor o platformă, care oferă informații în timp real despre pelerinajul de Sfântul Dimitrie cel Nou. Cu ajutorul noului sistem digital implementat, pelerinii pot afla durata de așteptare până la închinarea la Sfintele moaște, unde este capătul rândului, programul evenimentelor și rutele de acces către Dealul Patriarhiei.

Anul acesta, credincioșii, care vor lua parte la pelerinajul de Sfântul Dimitrie cel Nou, vor beneficia de o platformă digitală, care-i va ajuta să se ghideze mai ușor în cadrul evenimentului, desfășurat în perioada 19 octombrie – 29 octombrie. Informațiile de pe site sunt actualizate cu ajutorul voluntarilor „Tineri în Acțiune” ai Arhiepiscopiei Bucureștilor, care vor fi permanent alături de pelerini.

Platforma poate fi consultată pe site-ul Arhiepiscopiei Bucureștilor accesând secțiunea specială dedicată hramului Catedralei Patriarhale, cu icoana Sfântului Dimitrie cel Nou.

Publicul poate afla detalii despre programul evenimentelor din ziua respectivă, ce moaște sunt așezate la închinare, recomandări, rute de acces și transport către Dealul Patriarhiei și altele.

Site-ul pune la dispoziție și o secțiune cu întrebări frecvente precum: Pot veni cu copii mici?; Există rând prioritar? și Unde pot aprinde o lumânare?, anunță basilica.ro.

Hartă interactivă pentru închinarea la altarul Catedralei Mântuirii Neamului

De asemenea, platforma Arhiepiscopiei pune la dispoziție și o hartă interactivă pentru credincioșii care vor să se închine la altarul de la Catedrala Mântuirii Neamului și unde pot vedea câte ore mai au de așteptat.

Cine a fost Sfântul Dimitrie cel Nou

„Acest cuvios părinte, Dimitrie cel Nou, a trăit în vremea drept-credincioşilor împăraţi româno-bulgari şi era dintr-un sat care se numeşte Basarabov, sat aşezat pe marginea apei Lomului. La început a fost păstor de vite în satul lui, apoi văzând că toate ale lumii sunt trecătoare a ieşit din satul Basarabov şi s-a sălăşluit mai întâi într-o peşteră din apropierea acestui sat, iar apoi s-a făcut monah la mănăstirea care era înăuntrul peşterii.

Dar, cine poate spune ostenelile, postul, rugăciunea şi privegherile pe care le făcea şi prin care s-a învrednicit şi de darul facerii de minuni? EI şi-a cunoscut şi vremea ieşirii sufletului din trup când, intrând în mijlocul a două pietre, şi-a dat prealuminatul său suflet în mâna lui Dumnezeu”, se scrie în Vieţile Sfinţilor.