În 2026, pensia medie ar urma să ajungă la peste 3.000 de lei, conform proiecțiilor bazate pe datele INS, dar mii de pensionari nu se pot bucura de creșteri din cauza erorilor și întârzierilor uriașe în recalculare. Astfel, peste 60.000 de români au dat în judecată statul și au acuzat haosul din sistemul de pensii.

În raportările făcute de către Institutul Național de Statistică (INS), pensia medie este de 2.932 de lei în trimestrul II al anului 2025. Astfel, respectând creșterile anterioare și ținând cont de datele publice, se poate realiza o proiecție a viitorului pensiei medii, în funcție de ani.

Prin urmare, pensia medie pe care o vor încasa seniorii români în următoarele două decenii este, cu aproximație, următoarea:

2026: 3.078,60 lei

2027: 3.232,53 lei

2028: 3.563,87 lei

2029: 3.742,07 lei

2030: 3.929,17 lei

2031: 4.125,63 lei

2032: 4.331,91 lei

2033: 4.575,94 lei

2034: 4.575,74 lei

2035: 5.014,74 lei

2036: 5.265,47 lei

2037: 5.295,20 lei

2044: 7.409,05 lei

Însă până la aceste creșteri de venituri, problemele din sistemul de pensii sunt multiple. Peste 60.000 de pensionari români au acționat în instanță Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), nemulțumiți fiind de erorile din deciziile de recalculare.

Aceștia au invocat mai multe nemulțumiri precum întârzierile semnificative în procesarea cererilor sau imposibilitatea obținerii documentelor necesare pentru a dovedi veniturile obținute pe parcursul carierei.

Profesorul universitar Gheorghe Caraiani a spus că aceasta este o temă foarte de actualitate pentru zeci de mii de pensionari din țara noastră, având în vedere că recalcularea pensiilor a dus la o avalanșă de litigii în justiție, într-o declarație pentru TVR Info.

„La acea mare recalculare, unde s-au luat în calcul mai multe criterii, pentru mine s-a luat decizia din 2017, nu s-a luat decizia din martie 2024. De-asta v-am spus că procesul a fost complicat. Multe persoane cer banii din urmă. Câte cheltuieli sunt? Avocat, avocați, judecătorii sunt sufocați în procesele acestea. Dați-vă seama, dacă nu o fi crescut numărul lor. Întârzierile în soluționarea cererilor sunt un fapt obișnuit. Pensionarii așteaptă luni întregi pentru un răspuns, iar în unele cazuri nu primesc niciun răspuns”, a precizat specialistul.

