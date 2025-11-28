Prima pagină » Actualitate » Percheziții ale procurorilor anticorupție la biroul lui Andrii Yermak, șeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski

28 nov. 2025, 09:30, Actualitate
Sunt percheziții la sediul șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelensky, Andrii Yermak, vineri dimineața, în cartierul guvernamental, relatează corespondentul Ukrainska Pravda” de la fața locului.

Jurnaliștii au reușit filmeze cum circa 10 angajați ai Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) au pătruns pe teritoriul cartierului guvernamental.

  • În dimineața zilei de 10 noiembrie, s-a aflat NABU efectua percheziții la omul de afaceri Timur Mindich și la ministrul justiției Herman Halushchenko (la 12 noiembrie, Halushchenko a fost demis din funcție.
  • În aceeași zi, Biroul Național Anticorupție al Ucrainei a raportat a dezvăluit o schemă de corupție la scară largă pentru deturnarea de fonduri în domeniul energiei și a publicat și înregistrări audio ale negocierilor inculpaților în acest caz. Anterior, surse ale UP au raportat că NABU efectuează percheziții la omul de afaceri Timur Mindich și la ministrul justiției Herman Halushchenko. Interlocutorii UP au spus și Mindich a fugit în străinătate cu câteva ore înainte de percheziții.

  • Pe 11 noiembrie, jurnaliștii au descoperit numele tuturor celor implicați în ancheta în ce privește corupția în masă din cadrul Energoatom, care au fost suspectați de NABU. Conform proiectului „Schemes”, au fost suspectați Timur Mindich (care, în înregistrările audio publicate de NABU, era numit „Carlson” – n.red.), fostul contractor al ministrului energiei Igor Mironyuk („Rocket”), directorul executiv al securității Energoatom Dmitry Basov („Tenor”), Alexander Zuckerman („Shugarman”), Igor Fursenko („Ryoshik”) și Lesya Ustymenko.

  • Astfel, cinci persoane din lista suspecților sunt reținute. Doi dintre ei, Mindich și Zuckerman, au părăsit Ucraina. Basov, Myronyuk, Fursenka, Ustymenko și Zoriniy au optat pentru măsuri preventive cu posibilitatea eliberării pe cauțiune. Apoi, s-a aflat Înalta Curte Anticorupție a acceptat eliberarea pe cauțiune a angajaților „back office” implicați în spălarea de bani în jurul Energoatom, Lesya Ustymenko și Lyudmila Zorin.

  • Pe 12 noiembrie, ministrul justiției Herman Halushchenko a fost demis din funcție după ancheta NABU privind corupția la NNEGC Energoatom.

  • Pe 13 noiembrie, președintele Volodymyr Zelensky a promulgat decizia Consiliului Național de Securitate și Apărare de a impune sancțiuni împotriva omului de afaceri, coproprietar al studioului Kvartal-95 și asociatul său Timur Mindich, dar și omului de afaceri Alexander Zuckerman.

