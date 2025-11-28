Sunt percheziții la sediul șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelensky, Andrii Yermak, vineri dimineața, în cartierul guvernamental, relatează corespondentul „Ukrainska Pravda” de la fața locului.

Jurnaliștii au reușit să filmeze cum circa 10 angajați ai Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) au pătruns pe teritoriul cartierului guvernamental.

În diminea ța zilei de 10 noiembrie , s-a aflat că NABU efectua percheziții la omul de afaceri Timur Mindich și la ministrul justiției Herman Halushchenko (la 12 noiembrie , Halushchenko a fost demis din funcție .

În aceea și zi, Biroul Național Anticorupție al Ucrainei a raportat că a dezvăluit o schemă de corupție la scară largă pentru deturnarea de fonduri în domeniul energiei și a publicat ș i înregistr ări audio ale negocierilor inculpaților în acest caz . Anterior, surse ale UP au raportat c ă NABU efectuează percheziții la omul de afaceri Timur Mindich și la ministrul justiției Herman Halushchenko . Interlocutorii UP au spus ș i că Mindich a fugit în str ăinătate cu c âteva ore înainte de perchezi ții .

Pe 11 noiembrie, jurnaliștii au descoperit numele tuturor celor implicați în ancheta în ce privește corupția în masă din cadrul Energoatom, care au fost suspectați de NABU. Conform proiectului „Schemes”, au fost suspectați Timur Mindich (care, în înregistrările audio publicate de NABU, era numit „Carlson” – n.red.), fostul contractor al ministrului energiei Igor Mironyuk („Rocket”), directorul executiv al securității Energoatom Dmitry Basov („Tenor”), Alexander Zuckerman („Shugarman”), Igor Fursenko („Ryoshik”) și Lesya Ustymenko.

Astfel, cinci persoane din lista suspecților sunt reținute. Doi dintre ei, Mindich și Zuckerman, au părăsit Ucraina. Basov, Myronyuk, Fursenka, Ustymenko și Zoriniy au optat pentru măsuri preventive cu posibilitatea eliberării pe cauțiune. Apoi, s-a aflat că Înalta Curte Anticorupție a acceptat eliberarea pe cauțiune a angajaților „back office” implicați în spălarea de bani în jurul Energoatom, Lesya Ustymenko și Lyudmila Zorin.

Pe 12 noiembrie, ministrul justiției Herman Halushchenko a fost demis din funcție după ancheta NABU privind corupția la NNEGC Energoatom.

Pe 13 noiembrie, președintele Volodymyr Zelensky a promulgat decizia Consiliului Național de Securitate și Apărare de a impune sancțiuni împotriva omului de afaceri, coproprietar al studioului Kvartal-95 și asociatul său Timur Mindich, dar și omului de afaceri Alexander Zuckerman.

sursa foto: president.gov.ua

Autorul reconandă:

Negocierile dintre SUA și RUSIA, pe pacea din Ucraina, au fost interceptate de un serviciu de informații străin. Principalii suspecți: europenii