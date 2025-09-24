Percheziții cu surprize în trei județe. Poliția a găsit o GRENADĂ la o familie din Timișoara

Polițiștii de la Serviciul Arme din Timiș au descins miercuri dimineață la 23 de adrese din județele Timiș, Caraș-Severin și Gorj, într-un dosar privind arme deținute ilegal.

Printre locațiile vizate se află și două apartamente ale familie de romi Cârpaci din Timișoara, cunoscută pentru scandalul din august 2025, când un șofer a intrat pe contrasens pe Podul Episcopal, a lovit o mașină și a rupt balustrada podului, fiind la un pas să cadă cu autoturismul în Bega. Atunci, un pieton a fost rănit, iar polițiștii au găsit în mașini mai multe obiecte periculoase.

De această dată, anchetatorii au descoperit la una dintre adrese o grenadă ofensivă de proveniență iugoslavă. Obiectul a fost ridicat de specialiști pentru expertiză, iar cercetările continuă.

Polițiștii au deschis mai multe dosare penale pentru fapte de violență, distrugere și tulburarea ordinii publice.

