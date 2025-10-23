PERCHEZIȚII de amploare în Capitală și alte 8 județe într-un dosar de spălare de bani și delapidare. Prejudiciul se ridică la 35.000.000 de lei

Polițiștii Capitalei au descins joi dimineață în 35 de locații din București și din 8 județe, într-un amplu dosar penal privind spălarea banilor și delapidarea unei sume de peste 35 de milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, banii ar proveni dintr-un credit bancar garantat de stat obținut de o firmă care ar fi folosit un lanț de societăți comerciale pentru a disimula proveniența fondurilor.

Potrivit unui comunicat transmis de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, acțiunea a fost coordonată de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul polițiștilor din sectoarele 1–6 și al celor din județele Timiș, Dolj, Giurgiu, Prahova și Vâlcea.

„Astăzi, 23 octombrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciilor de Investigare a Criminalităţii Economice Sectoarele 1-6, dar și cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciilor de Investigare a Criminalităţii Economice din județele Timiș, Dolj, Giurgiu, Prahova și Vâlcea, au pus în executare 35 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj și în județul Vâlcea, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de spălare a banilor și delapidare”, se arată în comunicatul Poliției Capitalei.

Cum funcționa schema de spărare de bani

Anchetatorii au descoperit că mai multe persoane fizice ar fi pus la punct un mecanism complex de spălare a banilor, prin intermediul unui lanț de firme controlate de aceleași persoane, având ca scop disimularea provenienței unor fonduri obținute inițial printr-un credit garantat de stat, în valoare de aproximativ 175.300.000 de lei.

Din datele și probele administrate până în prezent a reieșit faptul că mai multe persoane fizice ar fi implementat un mecanism complex prin care ar fi supus procesului de spălare a banilor suma totală de aproximativ 35.000.000 de lei, utilizând în acest sens un lanț de societăți comerciale administrate de aceleași persoane, având ca scop disimularea provenienței fondurilor obținute inițial dintr-un credit bancar garantat de stat de aproximativ 175.300.000 de lei, susțin anchetatorii