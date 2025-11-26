Prima pagină » Actualitate » Percheziții în dosarul falimentului Euroins. Procurorii Parchetului ICCJ ridică probe pentru delapidare, gestiune frauduloasă și spălare de bani

Bianca Dogaru
26 nov. 2025, 08:52, Actualitate
Percheziții în dosarul falimentului Euroins. Procurorii Parchetului ICCJ ridică probe pentru delapidare, gestiune frauduloasă și spălare de bani

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au declanșat miercuri dimineață o acțiune amplă în dosarul falimentării Euroins, una dintre cele mai mari companii de asigurări din România.

Sursa foto: Mediafax

Anchetatorii efectuează 12 percheziții domiciliare în București și două în Târgul Mureș într-un dosar penal care vizează infracțiuni grave: delapidare cu consecințe deosebit de grave, gestiune frauduloasă, spălare de bani și prezentarea cu rea-credință de date false despre situația economică a societății.

Potrivit procurorilor, acțiunea are ca țintă 10 persoane fizice care au făcut parte din conducerea superioară sau executivă a Euroins. Descinderile includ și sedii ale unor firme controlate în prezent de patronatul bulgar al companiei. Factorii decidenți, alături de persoane din conducerea din România și entități afiliate, sunt acuzați că au „creat, conceput, aplicat și coordonat diverse mecanisme de fraudare a resurselor financiare ale companiei”.

Cercetările penale se concentrează pe activitatea desfășurată în intervalul 2017-2023. Scopul final al acestui demers ar fi fost „decapitalizarea societății prin reducerea drastică a disponibilităților bănești și patrimoniului aflat la dispoziția sa.”

Procurorii afirmă că prejudiciul se ridică la aproximativ 4.690.000 de euro și 1.623.041.926 de lei.

Contractele respective „ar fi urmărit împotriva interesului societății și înlăturarea în caz de litigii a aplicabilității normelor române de drept procesual-material civil și implicit a protecției jurisdicției naționale”, iar în paralel ar fi vizat „transferul de active / nerecuperarea unor importante sume de bani / obligațiuni care reprezentau capitalul de lucru al societății.”

Mai mult, „prin această modalitate ar fi fost prejudiciat masiv Fondul de Garantare a Asiguraților și a dus la afectarea gravă a stabilității pieței în domeniul asigurărilor R.C.A.”

La acțiune participă:
  • polițiști ai Direcţiei de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R.
  • specialiști ai Institutului Național de Criminalistică – I.G.P.R.
  • luptători ai Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale – I.G.P.R.
  • polițiști ai  Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Mureș

