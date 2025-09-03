PERCHEZIȚII informatice în telefoanele pistolarului din Centrul Vechi și a complicilor lui. Mobilul atacului nu a fost stabilit încă

Anchetatorii care se ocupă de descifrarea celor două atacuri din Centrul Vechi au dispus efectuarea unor percheziții informatice în telefoanele tuturor celor implicați, agresorul direct Mehmet Erdogan, complicele acestuia Mehmet Polat și alte trei persoane reținute pentru alte forme de complicitate. Ei vor să stabilească ce reiese din toate conversațiile și mesajele din telefoanele acestora, pentru a identifica exact scopul agresiunilor.

Mai mult, procurorul de caz vrea să îi pună față în față pe inculpați cu bodyguarzii localului din Centrul Vechi, pentru a afla dacă turcii se cunoșteau cu aceștia și dacă mobilul atacurilor a fost cel de răzbunare după ce, în urmă cu peste două săptămâni, îi dăduseră afară din local pe străini.

După cum Gândul a informat, anchetatorii au dispus zilele trecute și o expertiză psihiatrică a pistolarului turc Mehmet Erdogan, după ce acesta și principalul său complice au refuzat să coopereze la audieri.

Investigarea atacului armat care a avut loc în apropierea unei terase din Centrul Vechi al Capitalei continuă pentru ca, într-un timp cât mai scurt, aceștia să fie trimiși în judecată. La dosar se află și imaginile de pe camerele de supraveghere care au fost ridicate din zonă imediat după declanșarea anchetei.

Polat Mehmet, complicele atacatorului, Mehmet Erdogan, a fost identificat și apoi reținut într-o parcare de TIR-uri. El a fost audiat ore în șir la Serviciul Omoruri al Politiței Capitalei, dar acesta nu a vrut să dea nicio informație legată de turc și de planul urmărit de acesta.

La această oră, în cauza pistolarului din Centrul Vechi sunt cinci persoane arestate. Nici acum nu e explusă ipoteza căacest atac ar fi fost comandat.

FOTO: captură/Facebook