Pericolul din spatele produselor „minune” promovate pe internet. Semnalul de alarmă transmis de medici

16 nov. 2025, 12:42, Actualitate
Pericolul din spatele produselor „minune" promovate pe internet

Ați luat vreodată în considerare ce pericol se ascunde în spatele produselor „minune” promovate pe internet? Medicii trag un semnal de alarmă în privința cremelor și uleiurilor esențiale promovate, de pildă, pe Tik Tok sau altă platformă de socializare. Unele dintre aceste creme vin cu o „promisiune” către posibilul client că îl va „scăpa de probleme”. Totuși, există situații când produsele respective ajung să dăuneze sănătății. Un caz similar este legat de o divă locală din Bistrița care ar fi comercializat creme care conțin clorură de mercur amoniacală (vezi AICI cazul).

De-a lungul anilor, au existat persoane sau campanii care au promovat creme care promit „marea cu sarea” sau uleiuri esențiale menite să „rezolve” diverse probleme. Realitatea, însă, poate sta diferit în diverse cazuri. Unele dintre aceste produse pot înrăutăți problema sau pot declanșa apariția altor afecțiuni. Utilizarea unora dintre „cremele mircol” pot aduce complicații grave de ordin dermatologic. Având în vedere situația, specialiștii avertizează asupra acestui aspect și spun la ce ar trebui să fie consumatorii atenți atunci când caută o soluție pentru problema lor.

Pacienți cu arsuri, alergii și iritații în urma utilizării cremelor cumpărate din surse nesigure

Achiziționarea acestor produse se află, acum, la un click distanță. Ana Goanță, medic dermatolog, a avertizat în direct la B1Tv despre cazurile tot mai multe întâlnite de specialiști legate de complicațiile pacienților care folosesc diverse produse cumpărate din surse nesigure. La cabinete, tot mai mulți pacienți se prezintă cu iritații, arsuri sau alergii în urma utilizării acestor creme „minune”.

„Mercurul în microdoze poate fi folosit în industria pharma, dar acest lucru trebuie să fie indicat pe etichetă și trebuie să fie strict la indicația medicului utilizarea acestui produs. Ce ține de mercur, arsenic, uleiuri esențiale, acestea fac parte în primul rând din chimia industrială și mai puțin din industria produselor de îngrijire a tenului”, spune medicul dermatolog Ana Goanță.

Astfel de elemente pot să genereze efecte adverse, inclusiv dereglări ale sistemului imunitar și endocrin.

„Atenție mare la cine aduce acest mesaj. De obicei, profesioniștii din domeniu, (…) sau din domeniul farmacologiei, nu sunt foarte vehemenți și foarte puși pe a vinde ceva în online. De obicei asta fac persoanele care nu sunt nici autorizate și nici nu au cunoștințe în domeniu”, a mai precizat medicul.

Crema ar trebui, inițial, testată pe o suprafață mică de piele, dacă există îndoieli.

„Teoretic, nu ar trebui să cumpărăm acel produs. Dar să zicem că deja l-am achiziționat și eu vă spun cum recomandăm noi pacienților, în cazul produselor autorizate, cumpărate din farmacie, la recomandarea noastră. Atunci când există riscul unei hipersensibilități la un anumit produs, se testează pe antebraț, deci pe zona care nu este expusă la soare și este protejată, de obicei, de haine, mai ales în perioada rece anului. Și se testează pe porțiune de un centimetru”, a explicat medicul.

Ce spune medicul despre uleiurile esențiale?

„Pericolul uleiurilor esențiale este faptul că pe etichetă nu sunt enumerate toate produsele conținute în acel amestec și atunci, dacă persoana face o reacție alergică – că de obicei cu asta se vine, cu reacții alergice severe la uleiurile esențiale -, nu ne putem da seama la ce este alergică acea persoană astfel încât să îi putem administra un tratament corect”, a mai semnalat medicul.

