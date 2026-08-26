Paul Nicolau, cunoscut drept Pescobar atât în mediul online, cât și în industria HoReCa, intră în televiziune. Pro TV pregătește o nouă emisiune culinară, și anume „Pe muchie de cuțit”. Este versiunea românească a formatului internațional „Kitchen Nightmares”. Înscrierile pentru noul show sunt deja deschise.

Show-ul va prezenta povești reale din HoReCa. În centrul atenției vor fi restaurantele aflate în dificultate, care încearcă să se mențină pe o piață tot mai competitivă.

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Paul Nicolau, alias Pescobar, va prezenta „Pe muchie de cuțit” la Pro TV

„Pe muchie de cuțit” va prezenta restaurante care se confruntă cu probleme de afaceri, organizare sau conflicte interne. În fiecare ediție, Pescobar va analiza situația și va lucra împreună cu proprietarii și angajații pentru a găsi soluții și pentru a îmbunătăți activitatea restaurantului.

„În HoReCa, știu cât de ușor e să construiești ceva cu pasiune și cât de greu e să-l ții în picioare când lucrurile încep să meargă prost. În „Pe muchie de cuțit”, intrăm în restaurante cu probleme reale și spunem lucrurilor pe nume, dar cu un singur obiectiv: să găsim soluții și să le dăm o șansă la un nou început. O să fie direct, autentic și, cu siguranță, nu o să fie liniște în bucătărie”, spune Paul Nicolau, potrivit Pro TV.

Restaurantele aflate în dificultate se pot înscrie la castingul pentru „Pe muchie de cuțit”. Antreprenorii HoReCa care vor să-și relanseze afacerea se pot înscrie în noua producție Pro TV. Așa cum arată și postul din Pache Protopopescu, emisiunea „Pe muchie de cuțit” va fi versiunea românească a formatului „Kitchen Nightmares” și va fi difuzat la PRO TV și pe VOYO. Postul urmează să anunțe detalii despre producție și data lansării.

Paul Nicolau și-a început afacerea în HoReCa cu un mic restaurant de fructe de mare în București. Ulterior, businessul s-a extins în țară și în străinătate. Porecla „Pescobar” a devenit cunoscută în mediul online, iar numele face referire, într-o manieră umoristică, la Pablo Escobar și la afacerea sa din domeniul fructelor de mare. Pe rețelele de socializare, Pescobar are o adevărată „armată” de urmăritori, precum și pe paginile localurilor pe care le conduce.