Peste 1,2 miliarde de oameni, afectați de sărăcie. Indicele global a crescut pentru prima dată în ultimii 16 ani

Raportul anual al ONU, făcut în colaborare cu centrul de cercetare Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), arată o creștere a indicelui global al sărăciei pentru prima dată în ultimii 16 ani. Concret, sunt cu 51,5 milioane de persoane mai nevoiașe pe Pământ față de anul precedent.

Indicele global al sărăciei multidimensionale a crescut pentru prima dată de la crearea sa în 2010. În total, numărul persoanelor afectate a trecut de 1,2 miliarde.

„Un semnal de alarmă pentru întreaga lume”

Aceasta este prima creștere înregistrată în șaisprezece ani, potrivit organizațiilor. „Creșterea sărăciei ar trebui să servească drept un semnal de alarmă pentru întreaga lume. În spatele acestor cifre se află 1,2 miliarde de oameni care se confruntă cu greutăți care creează un cerc vicios: foametea, lipsa accesului la educație și accesul inadecvat la apă curată și electricitate”, a declarat administratorul PNUD, Alexander De Croo.

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Potrivit PNUD și OPHI, mai mult de jumătate dintre cei afectați (51,5%) sunt copii.

Organizațiile indică, însă, că creșterea populației este un factor major în această tendință și că date noi au fost disponibile doar pentru 13 din cele 108 țări acoperite de raport.

Deși numărul total de persoane care trăiesc în sărăcie a crescut, raportul prezintă o imagine mixtă. În ultimii 15 ani, 33 de țări și-au înjumătățit proporția populației care trăiește în sărăcie, așa cum este definită de indice. Acestea includ șase țări din Africa Subsahariană. Potrivit PNUD, cel mai rapid progres a fost înregistrat în Asia, în special în China și Vietnam.

83% dintre săraci trăiesc la țară

Sărăcia extremă continuă să afecteze în mod disproporționat zonele rurale în comparație cu centrele urbane, 83,3% dintre săracii lumii trăind la țară.

La fel ca în 2025, majoritatea celor mai săraci oameni trăiesc în Africa Subsahariană și Asia de Sud, inclusiv în subcontinentul indian, cea mai dens populată regiune de pe Pământ.

„Știm că progresul este posibil. Țările care au abordat aceste provocări împreună, mai degrabă decât singure, au arătat ce se poate realiza prin acțiuni decisive”, insistă Alexander De Croo.

Sărăcia multidimensională cuprinde indicatori precum lipsa locuințelor adecvate, a salubrității, a electricității, a combustibilului pentru gătit, a alimentelor și a accesului la educație.