Petrișor Peiu ironizează reformele lui Bolojan: Cum a fost promovat fratele lui Luca Niculescu director tehnic la CFR Călători

Senatorul AUR Petrișor Peiu lansează acuzații privind modul în care sunt făcute numirile în conducerea companiilor de stat și îl ia în vizor pe fratele premierului desemnat, Luca Niculescu.

Într-o postare pe Facebook, parlamentarul susține că Teodor Niculescu ar fi fost promovat în funcția de director tehnic al CFR Călători, la numai trei ani de la angajarea în companie, deși experiența sa profesională anterioară nu ar avea legătură cu domeniul feroviar.

Petrișor Peiu critică ceea ce consideră a fi o contradicție între discursul privind reforma companiilor de stat și modul în care sunt ocupate funcțiile de conducere.

”Cum a reformat guvernul Bolojan companiile de stat și la ce să ne așteptăm în continuare: Fratele premierului desemnat, Luca Niculescu, abia ce a fost promovat director tehnic la CFR Călători! Teodor Niculescu pe numele său ajunge director tehnic după doar trei ani de când s-a angajat simplu inginer și având înainte o experiență de 25 de ani în… amenajări de restaurante și magazine alimentare”, a scris Petrișor Peiu pe pagina sa de Facebook.

Petrișor Peiu: ”Prima oară când la conducerea unei direcții tehnice nu se află un inginer feroviar”

Parlamentarul pune sub semnul întrebării experiența profesională care ar justifica această promovare. În opinia sa, pregătirea profesională a persoanei promovate ar trebui analizată în raport cu responsabilitățile specifice funcției, având în vedere complexitatea activităților tehnice desfășurate de operatorul feroviar de stat.

”Dacă dna vice-premier Oana Gheorghiu, sau chiar Luca Niculescu ar fi fost curioși să afle care este componenta tehnică la CFR Călători, ar fi aflat că această constă în întreținerea a mii de vagoane și locomotive. Ar fi aflat, astfel, că Direcția Tehnică a Companiei se ocupă cu materialul rulant și are nevoie de ingineri de material rulant, nu de… geologi. Este, pe de altă parte, o premieră și în istoria feroviară a țării: prima oară când la conducerea unei direcții tehnice nu se află un inginer feroviar! Mândră corabia, meșter cârmaciul…”, a încheiat senatorul.