Prima pagină » Actualitate » Piedone îndeamnă bucureștenii să voteze cu capul. „Fapte, nu vorbe”

Piedone îndeamnă bucureștenii să voteze cu capul. „Fapte, nu vorbe”

07 dec. 2025, 10:51, Actualitate

Fostul primar al sectoarelor 4 și 5, Cristian Popescu Piedone, și-a exprimat votul duminică dimineață, lansând un mesaj către urmăritorii săi. Piedone mărturisește că a votat cu speranță și îndeamnă bucureștenii să iasă la vot pentru a îi da legitimitate viitorului edil al Capitalei.

Într-un mesaj video postat pe un cont de socializare, fostul șef al ANPC a recunoscut că a votat cu toată speranța într-un primar general care să pună bucureșteanul pe primul loc.

Afise electorale ale candidatilor la Primaria Municipiului Bucuresti, pentru alegerile din 7 decembrie, pot fi vazute in Capitala, luni, 24 noiembrie 2025. ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO

Ora 7 și 3 minute. Deja am votat, mai târziu toată familia și prietenii mei vor merge la vot. Am votat pentru primul primar care va reda bucureștenilor speranța, pentru primul primar care nu va ține cont de coloratura politică, ci va ține cont de interesul bucureșteanului. pentru primul primar care va unifica, prin colaborarea pe care o va avea cu toți primarii de sector. Așa se poate dezvolta Bucureștiul, în proiecte comune, în atragerea de fonduri europene. Nu mai sunt primar, dar sunt bucureștean.

Piedone sugerează că l-ar fi votat pe Daniel Băluță

În continuare, politicianul sugerează că a votat cu primarul sectorului 4, Daniel Băluță. Am votat cu un primar care a demonstrat că vorbele sunt fapte, care are curajul să iasă la bătaie indiferent de sacrificii. Am votat cu un primar pe care îl cunosc foarte bine (…) Campion pe țară în atragerea de fonduri europene.  

Bucureștiul are nevoie de unitate, are nevoie de viitor. Vă rog, ieșiți la vot, dragi bucureșteni! Legitimitatea votului dumneavoastră, dă putere adevăratului Primar General pentru viitorul sigur al Bucureștiului. Fapte, nu vorbe, a mai transmis fostul edil al sectoarelor 4 și 5.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Doru Bușcu caracterizează alegerile de la București ca pe “o mică bursă balcanică”. „Toți se comportă ca niște cete de tâlhari”

Astrele au decis. Care sunt șansele candidaților la Primăria Capitalei, în funcție de zodie

Recomandarea video

Citește și

ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Daniel Băluță, după ce a ieșit de la urne: „E timpul ca rezultatele să conteze. Bucureștiul trebuie scos din ceartă și haos”
12:24
Daniel Băluță, după ce a ieșit de la urne: „E timpul ca rezultatele să conteze. Bucureștiul trebuie scos din ceartă și haos”
EXTERNE O fotografie generată de AI cu un pod prăbușit a oprit circulația trenurilor în Marea Britanie
12:00
O fotografie generată de AI cu un pod prăbușit a oprit circulația trenurilor în Marea Britanie
ACTUALITATE Cum justifică hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov prețurile astronomice la pachetele de Anul Nou. Lista invitaților la petrecerea din noaptea de Revelion
11:33
Cum justifică hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov prețurile astronomice la pachetele de Anul Nou. Lista invitaților la petrecerea din noaptea de Revelion
HOROSCOP Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele cheie și predicțiile după ziua de naștere
11:00
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele cheie și predicțiile după ziua de naștere
Mediafax
Invazia Măgarilor: oamenii s-au trezit cu o mulțime de măgari în curțile lor, prin oraș, dând buzna și la nunți sau alte petreceri
Digi24
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul de la Kremlin: „Te voi distruge oricum”
Cancan.ro
Și-a părăsit iubita medic pentru Rodica Stănoiu! Noi detalii despre 'puiuțul' fostei ministrese a Justiției
Prosport.ro
FOTO. Iubita lui Cristiano Ronaldo, în costum de baie în vacanța din Golful Persic
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Mediafax
Vreme mohorâtă la vot: Ploi slabe și 4-6 grade în București
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Pilot american de F-16, premiat pentru manevre excepționale împotriva rebelilor Houthi. Cum a supraviețuit unui baraj de ra
Cancan.ro
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
Ce se întâmplă doctore
Ce se întâmplă cu pensiile din ianuarie 2026? Ministrul Muncii a clarificat situația
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
Un EXPERT spune că modelele lingvistice mari nu vor fi niciodată cu adevărat INTELIGENTE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Iată cum căsătoria te poate feri de obezitate!

Cele mai noi