Fostul primar al sectoarelor 4 și 5, Cristian Popescu Piedone, și-a exprimat votul duminică dimineață, lansând un mesaj către urmăritorii săi. Piedone mărturisește că a votat cu speranță și îndeamnă bucureștenii să iasă la vot pentru a îi da legitimitate viitorului edil al Capitalei.

Într-un mesaj video postat pe un cont de socializare, fostul șef al ANPC a recunoscut că a votat cu toată speranța într-un primar general care să pună bucureșteanul pe primul loc.

Ora 7 și 3 minute. Deja am votat, mai târziu toată familia și prietenii mei vor merge la vot. Am votat pentru primul primar care va reda bucureștenilor speranța, pentru primul primar care nu va ține cont de coloratura politică, ci va ține cont de interesul bucureșteanului. pentru primul primar care va unifica, prin colaborarea pe care o va avea cu toți primarii de sector. Așa se poate dezvolta Bucureștiul, în proiecte comune, în atragerea de fonduri europene. Nu mai sunt primar, dar sunt bucureștean.

Piedone sugerează că l-ar fi votat pe Daniel Băluță

În continuare, politicianul sugerează că a votat cu primarul sectorului 4, Daniel Băluță. Am votat cu un primar care a demonstrat că vorbele sunt fapte, care are curajul să iasă la bătaie indiferent de sacrificii. Am votat cu un primar pe care îl cunosc foarte bine (…) Campion pe țară în atragerea de fonduri europene.

Bucureștiul are nevoie de unitate, are nevoie de viitor. Vă rog, ieșiți la vot, dragi bucureșteni! Legitimitatea votului dumneavoastră, dă putere adevăratului Primar General pentru viitorul sigur al Bucureștiului. Fapte, nu vorbe, a mai transmis fostul edil al sectoarelor 4 și 5.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Doru Bușcu caracterizează alegerile de la București ca pe “o mică bursă balcanică”. „Toți se comportă ca niște cete de tâlhari”

Astrele au decis. Care sunt șansele candidaților la Primăria Capitalei, în funcție de zodie