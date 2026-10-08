Nopți spectaculoase în octombrie: când pot fi văzute ploile de meteori și „Luna Vânătorului”

Pasionații de astronomie vor avea parte de un adevărat spectacol în această lună, deoarece trei ploi de meteori vor lumina cerul, primul dintre acestea urmând să atingă punctul maxim vineri.

Ploaia de meteori Draconide poate fi observat cel mai bine seara, după lăsarea întunericului, spre deosebire de majoritatea celorlalte care sunt cel mai vizibile în primele ore ale dimineții, ceea ce îl face mai accesibil pentru cei care observă ocazional cerul, conform Euronews.

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Acest lucru se datorează faptului că punctul radiant al ploii, situat în constelația Draco (Dragonul), se află cel mai sus pe cer la lăsarea serii, explică Royal Museums Greenwich (RMG), iar Luna în descreștere, sub forma unei semiluni înguste, va răsări cu puțin timp înainte de zori.

Mai târziu în cursul lunii, ploile de meteori Tauridele de Sud și Orionidele vor oferi alte oportunități de observare. Sunt urmate de Luna Vânătorului, înainte de Halloween, pe 26 octombrie.

Cum puteți vedea ploaia de meteori Draconide

Active între 6 și 10 octombrie 2026, Draconidele sunt așteptate să atingă punctul maxim în nopțile de 8 și 9 octombrie, când cerul este întunecat. Cel mai probabil le veți putea vedea dacă noaptea este senină.

Alegeți un loc de observare cu un orizont neobstrucționat și cu poluare luminoasă minimă pentru cea mai bună vizibilitate. Pot fi văzute cu ochiul liber, ceea ce înseamnă că nu este nevoie de telescop sau binoclu.

Spectacolul este rezultatul trecerii Pământului printr-un nor de resturi provenite de la cometa 21P/Giacobini-Zinner. Dârele luminoase pot fi provocate de particule de dimensiunea unui fir de nisip, potrivit RMG.

Ritmul relativ lent al meteorilor Draconide înseamnă că aceștia sunt mai puțin vizibili decât în cazul ploilor mai rapide. În condiții ideale sunt așteptați aproximativ 10 meteori pe oră.

Ce altceva puteți urmări pe cerul nopții în această lună

Dacă ratați Draconidele, luna octombrie oferă mai multe oportunități de a urmări un spectacol pe cerul nopții. Active între 20 septembrie și 20 noiembrie, ploaia de meteori Tauridele de Sud va atinge primul punct maxim în jurul datei de 14 octombrie. Cel mai bine poate fi observat între miezul nopții și ora 3:00. Cel de-al doilea punct maxim, în perioada 4-5 noiembrie, este cunoscut pentru producerea unor meteori lenți și strălucitori, cunoscuți sub denumirea de „mingi de foc de Halloween”.

Ploaia de meteori Orionide este activ între 2 octombrie și 7 noiembrie și va atinge punctul maxim în noaptea de 21 octombrie. Potrivit NASA, în zonele suburbane ar putea fi vizibili între trei și șase meteori pe oră. În zonele mai întunecate vor fi câțiva în plus. Numită după radiantul său, aflat în apropierea constelației Orion, ploaia de meteori provine din resturile lăsate în urmă cu mult timp de cometa Halley.

Acesta va fi cel mai vizibil în primele ore ale dimineții de 22 octombrie, după ce Luna gibboasă în creștere apune.

Câteva nopți mai târziu, pe 26 octombrie, ridicați privirea spre Luna plină din octombrie, cunoscută în mod tradițional drept Luna Vânătorului, o denumire asociată luminii puternice a Lunii, folosită cândva de vânători pentru a urmări vânatul, pe măsură ce câmpurile de toamnă deveneau golașe, iar lumina zilei se diminua.