Prima pagină » Actualitate » Nopți spectaculoase în octombrie: când pot fi văzute ploile de meteori și „Luna Vânătorului”

Nopți spectaculoase în octombrie: când pot fi văzute ploile de meteori și „Luna Vânătorului”

Nopți spectaculoase în octombrie: când pot fi văzute ploile de meteori și „Luna Vânătorului”
Sursă foto: Shutterstock
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Pasionații de astronomie vor avea parte de un adevărat spectacol în această lună, deoarece trei ploi de meteori vor lumina cerul, primul dintre acestea urmând să atingă punctul maxim vineri.

Ploaia de meteori Draconide poate fi observat cel mai bine seara, după lăsarea întunericului, spre deosebire de majoritatea celorlalte care sunt cel mai vizibile în primele ore ale dimineții, ceea ce îl face mai accesibil pentru cei care observă ocazional cerul, conform Euronews.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Acest lucru se datorează faptului că punctul radiant al ploii, situat în constelația Draco (Dragonul), se află cel mai sus pe cer la lăsarea serii, explică Royal Museums Greenwich (RMG), iar Luna în descreștere, sub forma unei semiluni înguste, va răsări cu puțin timp înainte de zori.

Mai târziu în cursul lunii, ploile de meteori Tauridele de Sud și Orionidele vor oferi alte oportunități de observare. Sunt urmate de Luna Vânătorului, înainte de Halloween, pe 26 octombrie.

Cum puteți vedea ploaia de meteori Draconide

Active între 6 și 10 octombrie 2026, Draconidele sunt așteptate să atingă punctul maxim în nopțile de 8 și 9 octombrie, când cerul este întunecat. Cel mai probabil le veți putea vedea dacă noaptea este senină.

Alegeți un loc de observare cu un orizont neobstrucționat și cu poluare luminoasă minimă pentru cea mai bună vizibilitate. Pot fi văzute cu ochiul liber, ceea ce înseamnă că nu este nevoie de telescop sau binoclu.

Spectacolul este rezultatul trecerii Pământului printr-un nor de resturi provenite de la cometa 21P/Giacobini-Zinner. Dârele luminoase pot fi provocate de particule de dimensiunea unui fir de nisip, potrivit RMG.

Ritmul relativ lent al meteorilor Draconide înseamnă că aceștia sunt mai puțin vizibili decât în cazul ploilor mai rapide. În condiții ideale sunt așteptați aproximativ 10 meteori pe oră.

Sursă foto: Shutterstock

Ce altceva puteți urmări pe cerul nopții în această lună 

Dacă ratați Draconidele, luna octombrie oferă mai multe oportunități de a urmări un spectacol pe cerul nopții. Active între 20 septembrie și 20 noiembrie, ploaia de meteori Tauridele de Sud va atinge primul punct maxim în jurul datei de 14 octombrie. Cel mai bine poate fi observat între miezul nopții și ora 3:00. Cel de-al doilea punct maxim, în perioada 4-5 noiembrie, este cunoscut pentru producerea unor meteori lenți și strălucitori, cunoscuți sub denumirea de „mingi de foc de Halloween”.

Ploaia de meteori Orionide este activ între 2 octombrie și 7 noiembrie și va atinge punctul maxim în noaptea de 21 octombrie. Potrivit NASA, în zonele suburbane ar putea fi vizibili între trei și șase meteori pe oră. În zonele mai întunecate vor fi câțiva în plus. Numită după radiantul său, aflat în apropierea constelației Orion, ploaia de meteori provine din resturile lăsate în urmă cu mult timp de cometa Halley.

Acesta va fi cel mai vizibil în primele ore ale dimineții de 22 octombrie, după ce Luna gibboasă în creștere apune.

Câteva nopți mai târziu, pe 26 octombrie, ridicați privirea spre Luna plină din octombrie, cunoscută în mod tradițional drept Luna Vânătorului, o denumire asociată luminii puternice a Lunii, folosită cândva de vânători pentru a urmări vânatul, pe măsură ce câmpurile de toamnă deveneau golașe, iar lumina zilei se diminua.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Luca Niculescu, o desemnare de tip „Tomac”? Declarația care arată cât de nesigur este de învestirea Guvernului
17:40
Luca Niculescu, o desemnare de tip „Tomac”? Declarația care arată cât de nesigur este de învestirea Guvernului
SCANDALOS Un director de bancă din București a furat 100.000 de euro de la un client în vârstă. Cum a operat bancherul și ce trucuri a folosit pentru a intra pe sub pielea victimei. Poliția a intrat pe fir
17:39
Un director de bancă din București a furat 100.000 de euro de la un client în vârstă. Cum a operat bancherul și ce trucuri a folosit pentru a intra pe sub pielea victimei. Poliția a intrat pe fir
ECONOMIE Lucian Romașcanu: Curtea de Conturi Europeană este un generator de încredere și veghează ca lucrurile să se întâmple corect
17:10
Lucian Romașcanu: Curtea de Conturi Europeană este un generator de încredere și veghează ca lucrurile să se întâmple corect
REACȚIE Florin Cîțu critică politica BNR: „Viață mai scumpă pentru români în schimbul unor indicatori macroeconomici cosmetizați”
16:43
Florin Cîțu critică politica BNR: „Viață mai scumpă pentru români în schimbul unor indicatori macroeconomici cosmetizați”
ȘTIINȚĂ Satul din Sardinia unde femeile trăiesc până la 100 de ani: o nouă „zonă albastră”
16:11
Satul din Sardinia unde femeile trăiesc până la 100 de ani: o nouă „zonă albastră”
ECONOMIE Vești proaste de la BNR: Dobânzile nu scad, iar prețurile vor crește în continuare. Raport oficial
16:04
Vești proaste de la BNR: Dobânzile nu scad, iar prețurile vor crește în continuare. Raport oficial
Mediafax
Teroare în Europa! Rețea de traficanți de droguri, implicată în crime, răpiri și atacuri cu grenade. Aproape 50 de arestări
Digi24
George Simion: Se pregătește un mare, mare blat. Vor să fărămițeze AUR. După Călin Georgescu, urmez eu
Cancan.ro
ndă între 10.000 și 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la curte și fac acest lucru în fața porții de intrare Amendă între 10.000 și 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la curte și fac acest lucru în fața porții de intrare
Prosport.ro
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Adevarul
Apartamentul de 95.000 de euro într-un „bloc comunist” din Capitală i-a uimit pe străini. „Poate ar trebui să mă mut în România”
Mediafax
Premiul Nobel pentru Literatură 2026 ajunge în Canada. Cine este scriitoarea care a dat peste cap pronosticurile
Click
Doliu în lumea medicală din România. A murit Oana Ciobanu, una dintre vocile importante din timpul pandemiei
Digi24
Putin e Dobby. O rusoaică a făcut un scandal monstru pentru că celebrul personaj expus într-o vitrină semăna prea mult cu dictatorul
Cancan.ro
Medic estetician, ucis în plină zi în cabinetul său. Dr. Alexander nu a mai putut fi salvat
Ce se întâmplă doctore
Gabriella de la „Insula Iubirii”, înainte de operațiile estetice. Cum s-a schimbat ispita în ultimii ani? Mulți nu au recunoscut-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
A venit la RAR să-și recupereze talonul, dar inspectorii au descoperit ceva mult mai grav
Descopera.ro
Moștenim traumele strămoșilor? Unde se termină știința și începe pseudoștiința
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
Un compus produs de bacteriile intestinale ar putea accelera modificările asociate bolii Alzheimer
Mediafax Italia
Părinții DIVORȚAȚI pot primi 500 de euro pentru chirie! Până când SE DEPUN CERERILE
Mediafax Spania
Te poți angaja și tu aici! Cazare gratis, mese incluse și 4 ORE DE MUNCĂ
EDITORIAL Ștefan Popescu: Vizita dlui Rubio la Atena privită de la București
18:00
Ștefan Popescu: Vizita dlui Rubio la Atena privită de la București
EMISIUNI ‘’Cu Gândul la București’’ începe vineri, 9 octombrie, de la ora 14.00. Invitat: Alexandru Hazem Kansou, city-manager al Sectorului 4
17:58
‘’Cu Gândul la București’’ începe vineri, 9 octombrie, de la ora 14.00. Invitat: Alexandru Hazem Kansou, city-manager al Sectorului 4
CONTROVERSĂ Premierul Ungariei, Peter Magyar, interogat de Biroul Parchetului Central de Investigații. De ce este acuzat
17:56
Premierul Ungariei, Peter Magyar, interogat de Biroul Parchetului Central de Investigații. De ce este acuzat
FLASH NEWS Premiul Nobel pentru Pace în 2026: Printre favoriți se numără și Trump. Laureata de anul trecut, șefa opoziției din Venezuela, i-a cedat medalia
17:55
Premiul Nobel pentru Pace în 2026: Printre favoriți se numără și Trump. Laureata de anul trecut, șefa opoziției din Venezuela, i-a cedat medalia
REACȚIE După discuțiile cu Luca Niculescu, UDMR anunță că este dispus să voteze viitorul guvern, chiar dacă nu va face parte din acesta
17:45
După discuțiile cu Luca Niculescu, UDMR anunță că este dispus să voteze viitorul guvern, chiar dacă nu va face parte din acesta
ENERGIE UE dă undă verde taxării „superprofiturilor” din energie. Dezbaterea ajunge la masa ECOFIN
17:42
UE dă undă verde taxării „superprofiturilor” din energie. Dezbaterea ajunge la masa ECOFIN

Cele mai noi

Trimite acest link pe