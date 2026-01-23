Prima pagină » Actualitate » Plouă cu găleata în Primăria Sectorului 1. Imagini cu angajații care nu fac față șuvoiului de apă. Cad bucăți din tavan

Plouă cu găleata în Primăria Sectorului 1. Imagini cu angajații care nu fac față șuvoiului de apă. Cad bucăți din tavan

23 ian. 2026, 13:30, Actualitate

Fostul primar al sectorului 1, Clotilde Armand, a publicat pe pagina sa de Facebook un videoclip în care se observă situația critică din sediul de Taxe și Impozite Local Sector 1. Angajații au fost surprinși încercând să oprească șiroaiele de apă care se scurg din tavan, în timp ce bucățile de acoperiș interior cad.

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1 își desfășoară activitatea într-un nou sediu, aflat la adresa Strada Mureș nr. 18-24, din data de 27 octombrie 2025. Situația din sediul recent inaugurat este însă critică.

Plouă cu găleata în Primăria Sectorului 1

Clotilde Armand, fostul primar al Sectorului 1, susține că în timp ce angajații încearcau să oprească șuvoaiele de apă, actualul primar, George Tuță, era în vacanță, în Thailanda. Armand a declarat că vechiul sediu de Taxe și Impozite din Piața Amzei a fost mutat fără o bază legală.

”Ce vedeți în aceste imagini este rezultatul administrației actuale. Așa arată „noul” sediu de Taxe și Impozite Locale Sector 1. Înțeleg că primarul Sectorului 1 e prin vacanță, undeva prin Thailanda. Între timp: În Sectorul 1, însă, realitatea e all inclusive la haos administrativ. Vechiul sediu de Taxe și Impozite din Piața Amzei a fost mutat total aiurea, fără o bază legală — lucru pe care nu avea dreptul să-l facă. Rezultatul? Cetățenii sunt plimbați spre un sediu nou din Piața Mureș, improvizat, neconform, unde angajații primăriei lucrează în condiții improprii, cu condici de parcă suntem într-un experiment social, nu într-o administrație publică”, a scris Clotilde Armand pe pagina sa de Facebook.

Clotilde Armand: ”Cam asta știe să facă actuala conducere: haos, improvizație și ilegalități”

De asemenea, fostul primar a declarat că a sesizat Inspecția Muncii, din partea USR, pentru condițiile în care sunt ținuți angajații: ”Mai mult: Poliția Locală a Municipiului București a transmis către Parchet sesizarea mea privind executarea de lucrări fără avize în Piața Amzei.Da, ați citit bine. Lucrări fără aviz. Între timp, eu am sesizat și Inspecția Muncii, din partea USR, pentru condițiile în care sunt ținuți angajații. Cam asta știe să facă actuala conducere: haos, improvizație și ilegalități.
Sectorul 1 nu e resort. Iar administrația nu se face de pe șezlong”, a încheiat Clotilde Armand.

