Prima pagină » Știri » Criza gunoaielor din Sectorul 1, perioada „Clotilde Armand”, bate din nou la ușă. Consiliul Local vrea să schimbe o hotărâre pe care a votat-o cu doar 3 luni în urmă. Avocat: „O încercare mascată de revocare a unui act administrativ care a devenit irevocabil, riscăm și o criză sanitară, administrația demonstrează rea-credință”

Criza gunoaielor din Sectorul 1, perioada „Clotilde Armand”, bate din nou la ușă. Consiliul Local vrea să schimbe o hotărâre pe care a votat-o cu doar 3 luni în urmă. Avocat: „O încercare mascată de revocare a unui act administrativ care a devenit irevocabil, riscăm și o criză sanitară, administrația demonstrează rea-credință”

Cristian Lisandru
31 oct. 2025, 08:55, Știri
Criza gunoaielor din Sectorul 1, perioada „Clotilde Armand”, bate din nou la ușă. Consiliul Local vrea să schimbe o hotărâre pe care a votat-o cu doar 3 luni în urmă. Avocat: „O încercare mascată de revocare a unui act administrativ care a devenit irevocabil, riscăm și o criză sanitară, administrația demonstrează rea-credință”

Astăzi, la Primăria Sectorului 1 al Capitalei va avea loc – de la ora 10:00 – o controversată ședință a Consiliului Local. Pe ordinea de zi, potrivit informațiilor obținute de Gândul, se află un proiect de hotărâre prin care s-ar urmări revocarea „mascată” a unui act administrativ care și-a produs deja efectele juridice după ce a intrat în circuitul civil. Este vorba despre eventuala modificare a tarifelor pentru salubrizare în Sectorul 1 al Capitalei, iar riscul ca o nouă criză a gunoaielor să apară este unul foarte mare.

Consiliul Local al Primăriei Sectorului 1 al Capitalei se întrunește într-o ședință extraordinară, convocată „de îndată” și este invocată o „situație de maximă urgență”.

Concret, va fi analizată modificarea clauzelor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 1 al Capitalei, iar operatorul ROMPREST contestă o astfel de modificare, care ar fi luată după doar 3 luni de la o hotărâre adoptată de același Consiliu Local al Sectorului 1.

Primarul George-Cristian Tuță este acuzat că se poate ajunge, din nou, într-o criză a gunoaielor în Sectorul 1, așa cum s-a întâmplat atunci când Clotilde Armand era primarul sectorului.

„Tarife contrare prevederilor legale”

În exclusivitate pentru Gândul, avocatul Iancu Toader a declarat că aceste eventuale modificări ale clauzelor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 1 al Capitalei sunt absolut nejustificate și demonstrează doar „rea-credință”.

Modificarea acestor clauze contractuale creează premisele blocării activității operatorului ROMPREST SERVICE SA, se încearcă – de fapt – o revenire la niște tarife care nu sunt reglementate contractual și sunt și contrare prevederilor legale. 

  • Acum 3 luni de zile s-a votat o hotărâre a Consiliului Local, cu aceeași fundamentare, pe aceeași situație, iar după ce operatorul a început să presteze și acea hotărâre a intrat în circuitul civil, a produs efecte juridice, această nouă hotărâre este, de fapt, o încercare mascată de revocare a unui act administrativ care a devenit irevocabil. Este o chestiune de nelegalitate.
  • În al doilea rând, s-ar motiva această pretinsă necesitate prin faptul că ar exista o urgență, urgență constatată în raportul de specialitate cu două zile înainte de această nouă hotărâre prin care încearcă să se modifice drepturile operatorului de către Consiliul Local, în condițiile în care, cu 3 luni în urmă, au votat pentru acest indice de ajustare cu prețurile pe canal, apă și salubritate, adică pe ramura de activitate a operatorului.

Se încearcă aducerea acestui contract pe indicele total de economie, contrar prevederilor contractuale”, a declarat avocatul Iancu Toader, în exclusivitate pentru Gândul.

„Încalcă prevederile Legii 101/2016”

Avocatul Iancu Toader a mai spus și că se poate ajunge la o nouă criză a gunoaielor în Sectorul 1, așa cum s-a întâmplat în perioada „Clotilde Armand”.

Dânșii încalcă prevederile Legii 101/2016, ordinul ANRCS prinvind ajutarea, în contextul în care această hotărâre și-a produs deja efectele, iar ea reprezintă titlu executoriu pentru emiterea facturilor fiscale.

Este un amalgam de contradicții, de natură juridică și tehnică și există riscul de a crea un blocaj. Să nu ajungem, Doamne-ferește, în situația anterioare, în timpul lui Clotilde Armand.

  • Practic, actuala administrație a Sectorului 1 este mult, mult dincolo de nivelul așteptărilor din punctul de vedere al aprofundării acestui domeniu destul de tehnic. Ca și comportament, este mult sub Clotilde Armand, îmi pare rău să o spun.
  • Se demonstrează clar o vădită rea credință, în condițiile în care au disprețuit, efectiv – pe lângă normele legale și cadrul contractual – însăși opinia autorității de specialitate, ANRSC.

Se încearcă să se ajungă la o situație de subdimensionare a posibilităților reale de a avea un serviciu de salubritate la standarde de legalitate și de cantitate. Operatorul, în mod obiectiv, ar putea să nu mai facă față acestei activități, din cauză că aceste resurse financiare pe care încearcă autoritatea să le justifice prin a proteja cheltuielile administrației nu sunt reale, nu sunt fundamentate”, a explicat avocatul Iancu Toader, în exclusivitate pentru Gândul.

„O astfel de nouă hotărâre este din start viciată”

Avocatul Iancu Toader a mai spus, pentru Gândul, că adoptarea, astăzi, a unei noi hotărâri a Consiliului Local al Sectorului 1, după ce de acum 3 luni, va creea o mare problemă și va demonstra „inconsecvența administrației”.

Nu poți să prestezi un serviciu în Sectorul 1, în condițiile specifice acestui sector, pe niște tarife de acum câțiva ani, fără să se țină cont de indicele de ajustare.

  • Se creează o mare problemă, este o inconsecvență a administrației, una extrem de dolozivă, după ce acum 3 luni au apreciat că este legal acest tarif, iar după 3 luni, fără justificare, același Consiliul Local este pus în situația de a-și înfrânge propriul raționament.
  • O astfel de nouă hotărâre este din start viciată. De exemplu, pe aspectul de dezăpezire, nu poți să aloci un tarif de așteptare doar pentru 10 mașini de dezăpezire în Sectorul 1, în condițiile în care ne așteptăm la o iarnă foarte grea. Nu este în interesul cetățeanului.

Riscăm o criză sanitară. Administrația Sectorului 1 a pierdut toate litigiile cu operatorul de salubritate și, în momentul de față, refuză să respecte hotărâri judecătorești definitive executorii prin care datorează operatorului delegat aproximativ 203 milioane lei. Sumele curg, pentru că administrația Sectorului 1 refuză să respecte hotărârile judecătorești definitive”, a încheiat avocatul Iancu Toader, în exclusivitate pentru Gândul.

Notificarea transmis de ROMPREST SERVICE SA către Consiliul Local al Sectorului 1 poate fi parcursă, integral, AICI.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

CONTROVERSĂ Amendă de 3.000 de lei pentru organizatorul marșului dedicat victimelor Colectiv. Jandarmeria: „Agentul nu a înțeles spiritul legii”
07:52
Amendă de 3.000 de lei pentru organizatorul marșului dedicat victimelor Colectiv. Jandarmeria: „Agentul nu a înțeles spiritul legii”
POLITICĂ Vicepremierul Tánczos Barna: România a negociat cu Bruxelles-ul amânarea reformei pensiilor magistraților din PNRR, dar nu mai e timp
21:58
Vicepremierul Tánczos Barna: România a negociat cu Bruxelles-ul amânarea reformei pensiilor magistraților din PNRR, dar nu mai e timp
VIDEO Sorin Grindeanu anunță revenirea lui Adrian Năstase la Congresul PSD. Pe listă se mai află un fost candidat la prezidențiale
21:07
Sorin Grindeanu anunță revenirea lui Adrian Năstase la Congresul PSD. Pe listă se mai află un fost candidat la prezidențiale
FLASH NEWS Ilie Bolojan RĂSPUNDE vineri dacă merge în Parlament la audieri. Ce spune că știa despre retragerea trupelor SUA din România
20:11
Ilie Bolojan RĂSPUNDE vineri dacă merge în Parlament la audieri. Ce spune că știa despre retragerea trupelor SUA din România
FLASH NEWS 65% dintre români nu au încredere în premier. Ce le răspunde Ilie Bolojan
19:39
65% dintre români nu au încredere în premier. Ce le răspunde Ilie Bolojan
VIDEO Actorul George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, candidează la Primăria Capitalei
18:29
Actorul George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, candidează la Primăria Capitalei
Mediafax
Cum justifică Jandarmeria amenda dată organizatorului comemorării de la Colectiv: „Agentul nu a înțeles”
Digi24
Putin poartă din nou haine militare: Ar putea exista trei motive pentru asta (Focus)
Cancan.ro
Ce substanță au descoperit medicii legiști în corpul Ștefaniei Szabo. Acum totul e CLAR!
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Adevarul
Marius Lulea prevestește finalul Guvernului Bolojan în ianuarie: „Va fi aruncat la coșul de gunoi. PSD va depune moțiune”
Mediafax
Câți români și-au refinanțat creditele? Folcuț (ARB): „Costurile la care populația și companiile se împrumută sunt influențate de prima de risc a țării”
Click
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
Digi24
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe de la generația tânără”
Cancan.ro
Primele rezultate ale necropsiei Ștefaniei Szabo. Ce au descoperit medicii legiști
Ce se întâmplă doctore
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Nvidia scrie istorie din nou! Ce valoare a atins acum compania?
BREAKING NEWS Incident aviatic pe Aeroportul Băneasa. Un avion școală aproape că s-a prăbușit la aterizare. Roata din față s-a rupt și avionul a ieșit de pe pistă. Toate zborurile sunt ANULATE
09:07
Incident aviatic pe Aeroportul Băneasa. Un avion școală aproape că s-a prăbușit la aterizare. Roata din față s-a rupt și avionul a ieșit de pe pistă. Toate zborurile sunt ANULATE
VIDEO Ion Cristoiu: „Nicușor Dan vrea să îl schimbe pe Ilie Bolojan prin PSD”
09:00
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan vrea să îl schimbe pe Ilie Bolojan prin PSD”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Sistemul românesc joacă în continuare această carte ANTI-TRUMP, așteaptă să se întoarcă Biden și pun în pericol securitatea națională”
09:00
Dan Dungaciu: „Sistemul românesc joacă în continuare această carte ANTI-TRUMP, așteaptă să se întoarcă Biden și pun în pericol securitatea națională”
VIDEO Record mondial la Barcelona. Sagrada Familia a devenit cea mai ÎNALTĂ biserică din lume după ridicarea turnului central
08:57
Record mondial la Barcelona. Sagrada Familia a devenit cea mai ÎNALTĂ biserică din lume după ridicarea turnului central