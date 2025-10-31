Astăzi, la Primăria Sectorului 1 al Capitalei va avea loc – de la ora 10:00 – o controversată ședință a Consiliului Local. Pe ordinea de zi, potrivit informațiilor obținute de Gândul, se află un proiect de hotărâre prin care s-ar urmări revocarea „mascată” a unui act administrativ care și-a produs deja efectele juridice după ce a intrat în circuitul civil. Este vorba despre eventuala modificare a tarifelor pentru salubrizare în Sectorul 1 al Capitalei, iar riscul ca o nouă criză a gunoaielor să apară este unul foarte mare.

Consiliul Local al Primăriei Sectorului 1 al Capitalei se întrunește într-o ședință extraordinară, convocată „de îndată” și este invocată o „situație de maximă urgență”.

Concret, va fi analizată modificarea clauzelor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 1 al Capitalei, iar operatorul ROMPREST contestă o astfel de modificare, care ar fi luată după doar 3 luni de la o hotărâre adoptată de același Consiliu Local al Sectorului 1.

Primarul George-Cristian Tuță este acuzat că se poate ajunge, din nou, într-o criză a gunoaielor în Sectorul 1, așa cum s-a întâmplat atunci când Clotilde Armand era primarul sectorului.

„Tarife contrare prevederilor legale”

În exclusivitate pentru Gândul, avocatul Iancu Toader a declarat că aceste eventuale modificări ale clauzelor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 1 al Capitalei sunt absolut nejustificate și demonstrează doar „rea-credință”.

„Modificarea acestor clauze contractuale creează premisele blocării activității operatorului ROMPREST SERVICE SA, se încearcă – de fapt – o revenire la niște tarife care nu sunt reglementate contractual și sunt și contrare prevederilor legale.

Acum 3 luni de zile s-a votat o hotărâre a Consiliului Local, cu aceeași fundamentare, pe aceeași situație, iar după ce operatorul a început să presteze și acea hotărâre a intrat în circuitul civil, a produs efecte juridice, această nouă hotărâre este, de fapt, o încercare mascată de revocare a unui act administrativ care a devenit irevocabil. Este o chestiune de nelegalitate.

În al doilea rând, s-ar motiva această pretinsă necesitate prin faptul că ar exista o urgență, urgență constatată în raportul de specialitate cu două zile înainte de această nouă hotărâre prin care încearcă să se modifice drepturile operatorului de către Consiliul Local, în condițiile în care, cu 3 luni în urmă, au votat pentru acest indice de ajustare cu prețurile pe canal, apă și salubritate, adică pe ramura de activitate a operatorului.

Se încearcă aducerea acestui contract pe indicele total de economie, contrar prevederilor contractuale”, a declarat avocatul Iancu Toader, în exclusivitate pentru Gândul.

„Încalcă prevederile Legii 101/2016”

Avocatul Iancu Toader a mai spus și că se poate ajunge la o nouă criză a gunoaielor în Sectorul 1, așa cum s-a întâmplat în perioada „Clotilde Armand”.

„Dânșii încalcă prevederile Legii 101/2016, ordinul ANRCS prinvind ajutarea, în contextul în care această hotărâre și-a produs deja efectele, iar ea reprezintă titlu executoriu pentru emiterea facturilor fiscale.

Este un amalgam de contradicții, de natură juridică și tehnică și există riscul de a crea un blocaj. Să nu ajungem, Doamne-ferește, în situația anterioare, în timpul lui Clotilde Armand.

Practic, actuala administrație a Sectorului 1 este mult, mult dincolo de nivelul așteptărilor din punctul de vedere al aprofundării acestui domeniu destul de tehnic. Ca și comportament, este mult sub Clotilde Armand, îmi pare rău să o spun.

Se demonstrează clar o vădită rea credință, în condițiile în care au disprețuit, efectiv – pe lângă normele legale și cadrul contractual – însăși opinia autorității de specialitate, ANRSC.

Se încearcă să se ajungă la o situație de subdimensionare a posibilităților reale de a avea un serviciu de salubritate la standarde de legalitate și de cantitate. Operatorul, în mod obiectiv, ar putea să nu mai facă față acestei activități, din cauză că aceste resurse financiare pe care încearcă autoritatea să le justifice prin a proteja cheltuielile administrației nu sunt reale, nu sunt fundamentate”, a explicat avocatul Iancu Toader, în exclusivitate pentru Gândul.

„O astfel de nouă hotărâre este din start viciată”

Avocatul Iancu Toader a mai spus, pentru Gândul, că adoptarea, astăzi, a unei noi hotărâri a Consiliului Local al Sectorului 1, după ce de acum 3 luni, va creea o mare problemă și va demonstra „inconsecvența administrației”.

„Nu poți să prestezi un serviciu în Sectorul 1, în condițiile specifice acestui sector, pe niște tarife de acum câțiva ani, fără să se țină cont de indicele de ajustare.

Se creează o mare problemă, este o inconsecvență a administrației, una extrem de dolozivă, după ce acum 3 luni au apreciat că este legal acest tarif, iar după 3 luni, fără justificare, același Consiliul Local este pus în situația de a-și înfrânge propriul raționament.

O astfel de nouă hotărâre este din start viciată. De exemplu, pe aspectul de dezăpezire, nu poți să aloci un tarif de așteptare doar pentru 10 mașini de dezăpezire în Sectorul 1, în condițiile în care ne așteptăm la o iarnă foarte grea. Nu este în interesul cetățeanului.

Riscăm o criză sanitară. Administrația Sectorului 1 a pierdut toate litigiile cu operatorul de salubritate și, în momentul de față, refuză să respecte hotărâri judecătorești definitive executorii prin care datorează operatorului delegat aproximativ 203 milioane lei. Sumele curg, pentru că administrația Sectorului 1 refuză să respecte hotărârile judecătorești definitive”, a încheiat avocatul Iancu Toader, în exclusivitate pentru Gândul.

Notificarea transmis de ROMPREST SERVICE SA către Consiliul Local al Sectorului 1 poate fi parcursă, integral, AICI.

