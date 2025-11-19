Plutonier adjutant al ISU Iași, dealer de heroină. A dat salariul, deloc mic, pe substanțe interzise

Un pompier din cadrul IJSU se află pe lista inculpaților într-un proces de trafic de heroină.
Pompierul ajunsese să-și cheltuiască tot salariul pe droguri, scrie Ziarul de Iași. Mai mult, pentru a-și alimenta viciul, acesta a recurs la trafic de droguri.
Șeful rețelei era un individ care se apucase de vândut heroină în România după ce ispășise o pedeapsă cu închisoarea în Italia pentru trafic de carne vie.
Doar soția acestuia a primit o pedeapsă cu suspendare, ceilalți patru urmând să ajungă la pușcărie.
Bărbatul vindea heroină fie direct clienților, fie prin intermediul unor dealeri, precum plutonierul din cadrul Detașamentului 2 Pompieri, care căzuse în patima drogurilor de la 18 ani.
Citiți articolul complet pe Ziarul de Iași
Foto caracter ilustrativ
Autorul recomandă: