Bianca DogaruLuiza Dobrescu
18 dec. 2025, 11:50, Actualitate
PNL a validat acordul din Coaliție, la ședința de la Vila Lac. Reduceri de cheltuieli și schimbări în organizația din București

Membrii Biroului Naţional al PNL s-au reunit joi, 18 decembrie, la Vila Lac, pentru a valida acordul stabilit în ședința Coaliției de guvernare din 17 decembrie. Propunerea a fost făcută de președintele partidului, Ilie Bolojan, și a fost aprobată prin vot.

Acordul prevede reducerea cu 10% a cheltuielilor administrației centrale, fără tăieri de salarii, precum și angajarea răspunderii Guvernului pe reforma administrației publice. Totodată, subvențiile pentru partidele politice și sumele forfetare ale parlamentarilor vor fi reduse cu 10%, iar numărul de parlamentari va scădea cu 13%. În plan economic, impozitul minim pe cifra de afaceri va fi redus la 0,5% de la 1 ianuarie 2026 și eliminat din 2027. Salariul minim brut va crește la 4.325 lei, de la 1 iulie 2026.

Conducerea PNL a decis și reorganizarea filialei din București. Primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, va prelua conducerea PNL București și a grupului de consilieri generali.

Știrea inițială:

Potrivit surselor Gândul, colegii de partid ai ministrului Educaţiei, Daniel David, vor decide dacă acesta va rămâne în funcţia pe care o deţine sau, nu.

De asemenea, vor fi luate în discuţie posturile care revin PNL, în cadrul coaliţiei, pe care nu au fost numiţi încă liberali sau acelea la care trebuie să renunţe.

Strategiile de coaliţie şi problemele cu serviciile sunt alte două subiecte fierbinţi care vor întregi agenda discuţiilor de la Vila Lac, de la ora 12.00.

